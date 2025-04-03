​6 نصائح للحماية من اضطرابات المعدة

حذرت هيئة الدواء المصرية من الإصابة بعسر الهضم أو اضطراب المعدة حيث يسبب عسر الهضم والشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، مثل الشعور بألم في البطن والشعور بالامتلاء بمجرد بدء تناول الطعام.​



التخفيف من عسر الهضم

وقالت هيئة الدواء المصرية إن التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد على التخفيف من عسر الهضم، وقد يوصي الطبيب بعدة تعليمات للحماية من عسر الهضم منها:

١-تجنب الأطعمة التي تحفز عسر الهضم.​

٢-تناول خمس أو ست وجبات صغيرة يوميًا بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.​

٣-الإقلال من تناوُل الكافيين أو الامتناع عنه نهائيًا.​

٤-تجنُّب بعض مسكنات الألم.​

٥-استشارة الطبيب أو الصيدلي عن بدائل للأدوية التي تسبب عسر الهضم أو اضطرابات في المعدة.​

٦-السيطرة على مشاعر التوتر والقلق.​

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أكدت هيئة الدواء المصرية أنه في حالة استمرار عسر الهضم، يمكن أن يحتاج لتناول بعض الأدوية، ومضادات الحموضة التي تُصرف من دون وصفة طبية بعد استشارة الصيدلي.​

وأشارت إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه الأدوية واستمرار الأعراض يجب استشارة الطبيب.​

كانت وزارة الصحة قد وجهت نصائح لتجنب الشعور بالحموضة الإصابة بالحموضة نتيجة عادات الأكل الخاطئة وتناول أكلات تسبب عسر الهضم والانتفاخ.

نصائح وزارة الصحة لتجنب الحموضة

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١-تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام حتى الامتلاء.

٢- التوقف عن تناول الطعام مع أول شعور بالشبع.

٣- تجنب الإستلقاء على الظهر أو النوم بعد تناول الطعام مباشرة وانتظر ساعتين على الأقل.

٤- يمكن شرب فنجانًا من مشروب الزنجبيل بدون سكر لتقليل أعراض الحموضة وعسر الهضم.

٥- تجنب إضافة الليمون والخل على الطعام

الحموضة

كانت وزارة الصحة وجهت عددًا من النصائح والإرشادات للممارسة الغذائية حيث تعد الممارسات الصحية ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

وأكدت أهمية تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، وشرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.



وأوضحت، أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

كما حذرت وزارة الصحة من 4 أطعمة يجب عدم الإفراط في تناولها لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.



وقالت وزارة الصحة إن هذه الأطعمة تشمل:

1. الحلويات.

2. الدهون الحيوانية.

3. المشروبات الغازية.

4. الوجبات الكبيرة.

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