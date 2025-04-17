الخميس 17 أبريل 2025
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خارج الحدود

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أكثر من مليون طفل بغزة يعانون سوء تغذية

أطفال غزة
أطفال غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن المجاعة وشيكة بـقطاع غزة بعد 45 يوما من الحصار ومطلوب تحرك عاجل لمنع تفشيها.

منظمة حقوقية: أكثر من مليون طفل بغزة يعانون سوء تغذية
 

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيانه، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر ما تبقى من البنية التحتية الزراعية في قطاع غزة.
 

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون سوء تغذية حادا مع انعدام الأمن الغذائي، مطالبا الدول باتخاذ خطوات عملية فورية لوقف سياسات تجويع المدنيين في غزة.

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يجعل أهالي غزة يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

 

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