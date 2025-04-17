الأهلي ينهي مرانه الثاني في جنوب إفريقيا ويعود لفندق الإقامة (فيديو)

الأهلي، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني والذي أقيم عصر اليوم على بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في إطار الاستعداد لمواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقي عقب انتهاء مران الفريق.

وانتظم وسام أبو علي، مهاجم الأهلي في مران الأهلي الجماعي اليوم؛ استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد تعافي اللاعب من آلام العضلة الضامة.

الخطيب يعقد اليوم جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني

كما يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمرافق لبعثة فريق الكرة في رحلة جنوب إفريقيا، جلسة اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحفيز الجميع قبل صدام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد غد السبت.

ويدرس مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بطاهر محمد طاهر أساسيا أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل استغلال سرعات اللاعب في التحولات الهجومية للفريق خلال المباراة.

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بديل المغربي يحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الدفع بأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر

وعلمت “فيتو” أن كولر استقر على الدفع بأحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب يحيى عطية الله وبديله كريم الدبيس للإصابة.

ويعقد غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المرتقبة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما يحضر مارسيل كولر ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد مارسيل كولر جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها بعد غد السبت.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا.

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