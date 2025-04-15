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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

الأهلي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مواجهة قوية ومرتقبة.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في جنوب إفريقيا،وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

 الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الإثنين. 

وقال مصدر: قرار كولر جاء بمثابة صدمة خاصة بعد التعادل أمس الأول أمام بيراميدز. 

وأوضح أن كولر أبلغ اللاعبين أن الفريق راحة من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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