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رياضة

أزمة قفشة ومعلول تشعل غضب الخطيب من كولر

محمود الخطيب،فيتو
محمود الخطيب،فيتو

الاهلي، اشتعل غضب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، من مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب إصرار الاخير على استبعاد علي معلول ومحمد مجدي قفشة لاعبا الأحمر، من المباريات.

وعلمت فيتو أن محمود الخطيب غاضب من استمرار استبعاد ثنائي الأهلي بدون أي أسباب واضحة.

محمود الخطيب رغم غضبه لم يتحدث مع كولر حول استبعاد علي معلول ومحمد مجدي قفشة من مباريات الفريق تاركا للمدير الفني وجهازه التركيز على مباراة صن داونز الهامة في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

 

وقرر الخطيب عقد جلسة مع مارسيل كولر عقب مباراتي صن داونز للحديث عن  استبعاد الثنائي خاصة وأن هناك توصية من لجنة التخطيط بشأن حسم مصير اللاعبين وهل توجد أي أزمة مع المدرب السويسري أم الاستبعاد فني فقط ؟.

وسيطرت حالة من الغضب على التونسي علي معلول فور علمه باستبعاده من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا خاصة وأنه البديل الوحيد للجبهة اليسرى وسط غياب يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة 

 وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

ورافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

 

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