تكريم سيلينا جوميز بلقب امرأة العام في Billboard Latin Women in Music

أعلن موقع Billboard، أنه سيتم تكريم النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، بلقب امرأة العام في حدث Billboard Latin Women in Music، المقرر إقامته بتاريخ 24 أبريل الجاري.

وذكر الموقع الموسيقي، أن سيلينا جوميز ستحصل على جائزة "امرأة العام" لعام 2025، في فعالية بيلبورد السنوية لنساء الموسيقى اللاتينية، والذي سيُبثّ حصريًا، على تيليموندو في 24 أبريل.

جائزة "امرأة العام"

وتُمنح جائزة "امرأة العام" لفنانة حققت نجاحًا استثنائيًا،وقيادةً، وتأثيرًا ثقافيًا، في صناعة الموسيقى وخارجها، ومن بين الفائزات السابقات بجائزة "امرأة العام" في فعالية "نساء الموسيقى اللاتينية" شاكيرا، وكارول جي.

وتتمتع جوميز، وهي فنانة عالمية بارزة، بمسيرة فنية حافلة بالإنجازات، وقد برزت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا في مختلف الأنواع الموسيقية، بما في ذلك 42 أغنية ضمن قائمة بيلبورد هوت 100، وكانت أول أغنية لها تصدّرت القائمة، "Lose You to Love Me" (2019).

وفي قائمة الأغاني اللاتينية الأكثر رواجًا، تصدرت أغنية "تاكي تاكي" لفرقة دي جي سنيك، إلى جانب أوزونا وكاردي بي، المركز الأول في أكتوبر 2018، حيث استمرت لمدة 13 أسبوعًا، ومنذ ذلك الحين، حققت ثلاث أغنيات إضافية ضمن أفضل 10 أغاني في التصنيف متعدد المقاييس، بما في ذلك أغنية "بايلا كونميغو"، تعاونها مع راو أليخاندرو، التي وصلت إلى المركز الرابع في عام 2021، وتصدّرت قائمة البث اللاتيني لمدة أسبوع.

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

