الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تكريم سيلينا جوميز بلقب امرأة العام في Billboard Latin Women in Music

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

أعلن موقع Billboard، أنه سيتم تكريم النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز، بلقب امرأة العام في حدث Billboard Latin Women in Music، المقرر إقامته بتاريخ 24 أبريل الجاري.

وذكر الموقع الموسيقي، أن سيلينا جوميز ستحصل على جائزة "امرأة العام" لعام 2025، في فعالية بيلبورد السنوية لنساء الموسيقى اللاتينية، والذي سيُبثّ حصريًا، على تيليموندو في 24 أبريل.

جائزة "امرأة العام"

وتُمنح جائزة "امرأة العام" لفنانة حققت نجاحًا استثنائيًا،وقيادةً، وتأثيرًا ثقافيًا، في صناعة الموسيقى وخارجها، ومن بين الفائزات السابقات بجائزة "امرأة العام" في فعالية "نساء الموسيقى اللاتينية" شاكيرا، وكارول جي.

وتتمتع جوميز، وهي فنانة عالمية بارزة، بمسيرة فنية حافلة بالإنجازات، وقد برزت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا في مختلف الأنواع الموسيقية، بما في ذلك 42 أغنية ضمن قائمة بيلبورد هوت 100، وكانت أول أغنية لها تصدّرت القائمة، "Lose You to Love Me" (2019).

وفي قائمة الأغاني اللاتينية الأكثر رواجًا، تصدرت أغنية "تاكي تاكي" لفرقة دي جي سنيك، إلى جانب أوزونا وكاردي بي، المركز الأول في أكتوبر 2018، حيث استمرت لمدة 13 أسبوعًا، ومنذ ذلك الحين، حققت ثلاث أغنيات إضافية ضمن أفضل 10 أغاني في التصنيف متعدد المقاييس، بما في ذلك أغنية "بايلا كونميغو"، تعاونها مع راو أليخاندرو، التي وصلت إلى المركز الرابع في عام 2021، وتصدّرت قائمة البث اللاتيني لمدة أسبوع.

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن القصر الجديد يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

Image

 

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

 

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيلينا جوميز اغنية سيلينا جوميز تكريم سيلينا جوميز سيلينا جوميز امراه العام موقع Billboard Billboard Latin Women in Music

مواد متعلقة

سيلينا جوميز تطرح فيديو كليب أغنية Younger And Hotter Than Me

سيلينا جوميز تهدي ألبومها الجديد لجمهور فيلم Spring Breakers (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

كأس عاصمة مصر، فاركو يسجل هدفين في دقيقتين بمرمى الأهلي

نقابة الأطباء بعد وقف جودة عواد عن مزاولة المهنة: لا نسمح بأي شائبة في الثوب الأبيض

الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. ما قدمه برنامج تكافل وكرامة خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

أصبحت كقطع الليل المظلم، علي جمعة يكشف سر ابتلاء العالم الإسلامي بالفتن الشديدة

المزيد
الجريدة الرسمية