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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز وبيني بلانكو ضيفي برنامج Drew Barrymore show

سيلينا جوميز وبلانكو،
سيلينا جوميز وبلانكو، فيتو

أعلنت الصفحة الرسمية، لبرنامج Drew Barrymore show، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن سيلينا جوميز، وخطيبها بيني بلانكو، سيكونان ضيفي البرنامج  غدا الثلاثاء.

ومن المقرر، أن يتحدث الثنائي، عن ألبوم سيلينا الجديد، ‘I Said I Love You First’، وعن خطبتهما.

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير، أن القصر الجديد، يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

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خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

 

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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