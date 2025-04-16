صحيفة أمريكية تزعم والإمارات تنفي، حقيقة مناقشة أبوظبي مع واشنطن لاجتياح بري في اليمن

هجوم بري فى اليمن، نفت الإمارات، اليوم، تقارير صحفية زعمت مشاركتها مع أمريكا في مباحثات حول اجتياح بري محتمل فى اليمن.

الإمارات تنفي مناقشة هجوم بري في اليمن

جاء ذلك على لسان، لانا نسيبة، مساعدة وزير خارجية الإمارات للشئون السياسية واصفة تلك التقارير التي تتحدث عن مشاركتها مع أمريكا مباحثات لتنفيذ هجوم بري فى اليمن، بأنها مزاعم "غريبة لا أساس لها"، وفق رويترز.

فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد زعمت، يوم الإثنين الماضي، أن فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر للاستفادة من قصف أمريكي لجماعة الحوثيين، وأن الإمارات أجرت مباحثات حول تلك الخطة مع مسئولين من الولايات المتحدة.

لانا نسيبة، فيتو

وقالت الصحيفة الأمريكية، تستعد القوات اليمنية المدعومة من الإمارات لـ شن هجوم بري واسع ضد قوات الحوثيين في اليمن.

وحسب ما زعمت "وول ستريت جورنال"، فإن الهدف من هذه العملية هو السيطرة على المناطق الاستراتيجية على الساحل الغربي لليمن، وخاصة ميناء الحديدة، بهدف قطع الشريان الاقتصادي المهم لحركة أنصار الله كما يزعمون.

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