سي إن إن: تكلفة العمليات الأمريكية ضد الحوثيين تقارب المليار دولار

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر أمريكية قولها: إن تكلفة العملية الأمريكية ضد الحوثيين تقارب المليار دولار بأقل من 3 أسابيع رغم محدودية تأثيرها.



تكلفة العملية الأمريكية ضد الحوثيين

وقال المسؤول إنه من المرجح أن يحتاج الجيش الأمريكي لطلب تمويل إضافي من الكونجرس لمواصلة الضربات في اليمن، ومن الصعب تحديد كمية الأسلحة المتبقية لدى الحوثيين.



وأضاف: تم تدمير بعض مواقع الحوثيين، لكن ذلك لم يؤثر في قدرتهم على مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر والحوثيون ما زالوا قادرين على التحصن والاحتفاظ بأسلحة تحت الأرض.



وأكد: أن الحوثيين أسقطوا مسيرتين أمريكيتين متطورتين من نوع "إم كيو 9" منذ بدء الضربات الحالية.

وتابع: مسؤولون عسكريون أمريكيون اشتكوا من استخدام كم هائل من الأسلحة بعيدة المدى ضد الحوثيين.

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