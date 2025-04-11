الجمعة 11 أبريل 2025
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خارج الحدود

جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، استهداف عدد من القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

 

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها، استمرار العمليات العسكرية ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة.

 


وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينج الثانية تعمل جنبًا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

 

يأتي ذلك فيما يشن الجيش الأمريكي حاليًّا حملة مكثفة من الضربات ضد جماعة (الحوثيين) في اليمن.


ووفق مسؤول عسكري أمريكي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد الحوثيين في منتصف مارس.

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جماعة الحوثى اليمن حاملة الطائرات الأمريكية الصواريخ المجنحة

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