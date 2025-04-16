الضربات ستستمر بوتيرة يومية، الجيش الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ترويجيا للضربات التي وجهتها لأهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

الجيش الأمريكي يوجه رسالة للحوثيين



وذكرت القيادة أنها بدأت سلسلة من العمليات تتألف من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في جميع أنحاء اليمن للدفاع عن المصالح الأمريكية.

وأشارت إلى أن الضربات نفذتها مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات "هاري ترومان"، وحاملة الطائرات "كارل فنسون".

وفي تغريدة ثانية على "إكس"، كتبت القيادة المركزية الأمريكية عبارة "24/7"، في إشارة إلى أن الضربات ستستمر بوتيرة كل ساعة من كل يوم، كما أضافت القيادة هاشتاج "الحوثيون إرهابيون" لكل منشوراتها.

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