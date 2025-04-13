الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي: ضربات الولايات المتحدة في اليمن رسالة واضحة لـ إيران

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، مساء اليوم الأحد، إن ضربات الولايات المتحدة في اليمن رسالة واضحة لـ إيران، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

 

دوي صفارات الإنذار بعدة مناطق في إسرائيل

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل جراء مقذوف أطلق من اليمن.

 

غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

وشنت مقاتلات الجيش الأمريكي، مساء أمس السبت، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي  في البيضاء وسط اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة.

وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينج الثانية تعمل جنبًا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

والجمعة، أعلنت  جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها، أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين هدفين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة.

 

جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

واستهدفت جماعة الحوثي في اليمن، عدد من القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها، استمرار العمليات العسكرية ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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اليمن إيران الولايات المتحدة زير الدفاع الأمريكي جيش الاحتلال جماعة الحوثى

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