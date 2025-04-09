الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

مسؤول في البنتاجون يكشف تفاصيل الضربات الأمريكية ضد الحوثيين

الحوثي،فيتو
الحوثي،فيتو

قصفت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن منذ بدء حملتها الجوية الأخيرة ضد المتمردين المدعومين من إيران الشهر الماضي، وفق ما أعلن مسؤول في البنتاجون الأربعاء.

وتوجه القوات الأمريكية على نحو شبه يومي ضربات للحوثيين منذ 15 مارس في محاولة لوضع حد للتهديد الذي يشكلونه على ملاحة السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ردا على سؤال حول عدد الضربات الأمريكية منذ منتصف مارس إن "الولايات المتحدة قصفت أكثر من مئة هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وذكر المسؤول مشترطا عدم كشف هويته: "لقد دمرنا منشآت قيادة وتحكّم، ومنشآت لتصنيع الأسلحة، ومواقع متقدمة لتخزين الأسلحة"

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البحر الأحمر الحوثيون في اليمن الحوثى الولايات المتحدة وزارة الدفاع الامريكية

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