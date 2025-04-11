أمريكا تستأنف غاراتها على مواقع للحوثيين في صنعاء ومأرب والحديدة

استأنفت المقاتلات الأمريكية، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين العسكرية، في محافظات صنعاء ومأرب والحديدة الساحلية، الخاضعة لسيطرة الحوثي شمال وشمال غربي اليمن.

واستهدفت 3 غارات جوية مواقع عسكرية يستخدمها الحوثيون، ومستودعات تحت أرضية لتخزين الأسلحة الاستراتيجية، بمنطقة "سعوان" التابعة إداريا لمديرية بني حشيش، شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

ووقعت غارات أخرى طالت هدفا لا يزال مجهولا في وادي "الاجبار" شمال غربي مديرية سنحان وبني بهلول، المتاخمة للعاصمة من الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية.

من جهتها، رجحت منصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية اليمنية، أن تكون الضربات الأمريكية التي طالت مديرية سنحان وبني بهلول، قد استهدفت "مخابئ ومخازن حوثية قرب معسكر براش، شرقي جبال نقم، المطلة على العاصمة صنعاء".

وقالت إن هذه المنطقة تعتبر منطقة تمركز للحوثيين، وتضم مركزا تدريبيا وعدة مواقع ومخابئ تحت الأرض، وقد بدأ الحوثيون حفر المخابئ أسفل الجبال وفي مجاري السيول منذ مطلع العام 2022، بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الأممية في اليمن.

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