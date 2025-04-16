الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

التوت الأبيض ينظم مستويات السكر والضغط بالدم

فوائد التوت الأبيض
فوائد التوت الأبيض

فوائد التوت الأبيض، التوت الأبيض من أنواع التوت الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، وله مذاق طيب وعشاق كثيرون.

وفوائد التوت الأبيض، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن التوت الأبيض من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تلقى اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة، نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة تعزز الصحة العامة، وعلى الرغم من أن التوت الأحمر والأسود أكثر شهرة، فإن التوت الأبيض لا يقلّ أهمية عنهما من الناحية الصحية والغذائية.

القيمة الغذائية الموجودة في التوت الأبيض 

وأضاف السيد، يُعرف التوت الأبيض بأنه مصدر غني بالفيتامينات مثل فيتامين C وK، بالإضافة إلى احتوائه على معادن مهمة مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تُساهم في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الإمساك، ما يجعله مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

فوائد التوت الأبيض للصحة 
فوائد التوت الأبيض للصحة 

فوائد التوت الأبيض للصحة

وتابع، أن من فوائد التوت الأبيض:-

  • احتواؤه على مركبات مضادة للأكسدة، والتي تُساهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، كما تساعد هذه المركبات في تأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة.
  • يُساعد التوت الأبيض في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصةً عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي صحي.
  • بعض الدراسات تشير إلى أن التوت الأبيض يحتوي على مركبات تُشبه الأنسولين في تأثيرها، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري، لكن يجب دائمًا استشارة الطبيب قبل اعتماده كجزء من العلاج.
  • يعتبر التوت الأبيض مفيد لصحة القلب؛ فهو يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بفضل محتواه من البوتاسيوم،
  • يقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما ينعكس إيجابا على صحة الأوعية الدموية.
  • ولا يمكن إغفال دوره في تعزيز مناعة الجسم، حيث إن فيتامين C الموجود فيه يقوّي الجهاز المناعي ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والالتهابات.
  • التوت الأبيض ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو كنز غذائي يحتوي على فوائد صحية عديدة تستحق أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي.
txt

فوائد قشور السيليوم، لصحة جهازك الهضمي وضبط السكر وخفض الكوليسترول

txt

فوائد الفراولة، تحافظ على شباب البشرة وتقوي المناعة وتحمي من السرطان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التوت الأبيض فوائد التوت الأبيض فوائد التوت الأبيض للصحة صحة الصحة القيمة الغذائية الموجودة في التوت الأبيض الدكتور أحمد السيد

مواد متعلقة

فوائد الأشواجندا، تخلصك من التوتر والقلق وتدعم صحة قلبك

فوائد الشوفان للأطفال وكبار السن، ينظم السكر ويحمي القلب

فوائد الحرنكش، يحميك من الأورام السرطانية والتوتر والقلق

فوائد الفجل، يعالج التهابات المفاصل ويحسن وظائف الكبد

ads

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

أول رد من شام الذهبي ابنة أصالة بعد غلق عيادتها لوجود أدوية مخالفة

ارتفاع جديد فى سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح

رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة

(بث مباشر) مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2025

خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟ الإفتاء توضح

“إِذَا استنار العقل بالعلم أَنار الدنيا”، الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالمرور بظروف صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية