فوائد قشور السيليوم، لصحة جهازك الهضمي وضبط السكر وخفض الكوليسترول

فوائد قشور السيليوم، أو ما تعرف أيضًا بـ"قشور الإسبجول" أو "Psyllium Husk". قد لا يدركها الكثيرون، فهي مادة طبيعية تُستخرج من بذور نبات يُدعى "بلانتاجو أوفاتا" (Plantago ovata)، ويُزرع هذا النبات أساسًا في الهند وبعض الدول الأخرى ذات المناخ الجاف.



أهم فوائد قشور السيليوم للصحة

وتُعد قشور السيليوم من أشهر مصادر الألياف القابلة للذوبان، وتُستخدم كمكمل غذائي طبيعي لدعم الصحة العامة، وكذلك في إنقاص الوزن، وحل مشاكل الجهاز الهضمي.

فوائد قشور السيليوم، فيتو



مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان

أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن قشور السيليوم تحتوي على نسبة عالية من الألياف الذائبة التي تتحول إلى مادة هلامية عند مزجها بالماء، مما يجعلها فعالة جدًا في دعم الجهاز الهضمي.



هذه الألياف تعمل على امتصاص الماء من الجهاز الهضمي، مما يساعد على تليين البراز وتسهيل خروجه، وبالتالي فإن من أشهر فوائد قشور السيليوم استخدامها كملين طبيعي لعلاج حالات الإمساك المزمن.

كما أن الألياف القابلة للذوبان تساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء (البروبيوتيك)، مما يعزز صحة الأمعاء ويحمي من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي والانتفاخ.

تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت العديد من الدراسات أن قشور السيليوم يمكن أن تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني. فعند تناولها مع الوجبات، تبطئ هذه القشور عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يحد من الارتفاع السريع في مستوى السكر في الدم بعد الأكل. كما أنها تحسن من حساسية الخلايا للأنسولين، وهو أمر حيوي في إدارة مرض السكري.



خفض نسبة الكوليسترول الضار

تلعب قشور السيليوم دورًا مهمًا في تحسين صحة القلب والشرايين من خلال المساهمة في خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، دون أن تؤثر سلبًا على الكوليسترول الجيد (HDL). حيث تعمل الألياف الذائبة على الالتصاق بالكوليسترول الموجود في الطعام ومنع امتصاصه داخل الأمعاء، مما يقلل من نسبته في مجرى الدم.



هذا التأثير الوقائي يساهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وهو ما دفع جمعية القلب الأمريكية إلى التوصية بإدخال الألياف القابلة للذوبان ضمن النظام الغذائي اليومي.



المساهمة في إنقاص الوزن

رغم أن قشور السيليوم لا تُعد منتجًا سحريًا لفقدان الوزن، إلا أنها تُعد أداة مساعدة فعالة ضمن نظام غذائي متوازن، وذلك بسبب قدرتها على إعطاء شعور بالشبع لفترات طويلة. فعند تناولها مع الماء، تتضخم هذه القشور داخل المعدة، مما يقلل من الشعور بالجوع ويحد من تناول كميات كبيرة من الطعام.

كما أن الألياف تساعد على تقليل امتصاص الدهون من الوجبات، مما يُمكن أن يساهم في تقليل السعرات الحرارية الممتصة من الطعام اليومي.



تعزيز صحة القولون والوقاية من السرطان

نظرًا لقدرتها على تنظيف القولون من الفضلات وتحسين حركة الأمعاء، فإن استخدام قشور السيليوم بانتظام يُعد وسيلة وقائية جيدة ضد أمراض القولون، مثل التهاب القولون التقرحي والسرطان. فتنظيف القولون بشكل مستمر يقلل من فرص تراكم المواد السامة والبكتيريا الضارة في الأمعاء، وبالتالي يحسن الصحة العامة للجهاز الهضمي.

دعم مرضى البواسير والناسور الشرجي

يُوصى باستخدام قشور السيليوم في حالات البواسير أو بعد العمليات الجراحية في منطقة الشرج، لأنها تساهم في تليين البراز وتقليل الإجهاد أثناء التبرز، مما يقلل من الألم ويحمي الجروح من التهيج أو الفتح مرة أخرى.

قشور السيليوم لصحتك، فيتو

طريقة استخدام قشور السيليوم

يمكن تناول قشور السيليوم بإضافتها إلى الماء أو العصير الطبيعي، بحيث يتم مزج ملعقة صغيرة أو ملعقة كبيرة (حسب الحاجة وتوصيات الطبيب أو المختص) مع كوب من الماء، ويُشرب المزيج مباشرة قبل أن يتحول إلى مادة هلامية سميكة. كما يمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوربة أو العصائر.

لكن من الضروري جدًا شرب كميات كافية من الماء بعد تناول قشور السيليوم لتجنب حدوث انسداد في الأمعاء.

التحذيرات والاحتياطات

رغم فوائدها الكبيرة، إلا أن استخدام قشور السيليوم قد لا يكون مناسبًا للجميع. يُنصح باستشارة الطبيب في الحالات التالية:

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البلع أو انسداد في الجهاز الهضمي.

مرضى القولون التقرحي الحاد أو الانسداد المعوي.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة قد تتأثر بوجود الألياف، مثل أدوية السكري أو القلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.