فوائد الفراولة، تحافظ على شباب البشرة وتقوي المناعة وتحمي من السرطان

فوائد الفراولة، الفراولة من الفواكه الموسمية الشهيرة التي لها نكهة مميزة لذا تستخدم في صناعة الحلوى والمربى، ولها عشاق كثيرون من الكبار والصغار.

وفوائد الفراولة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفراولة من الفاكهة اللذيذة والمحبوبة حول العالم، وهي تتميز بلونها الأحمر الجذاب وطعمها الحلو والمنعش، وبالإضافة إلى مذاقها الرائع، تحتوي الفراولة على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي تجعل منها غذاء مفيد للصحة العامة، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يمنحها مكانة خاصة في الأنظمة الغذائية الصحية.

فوائد الفراولة للصحة

فوائد الفراولة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الفراولة التى تجعلنا نتناولها بكثرة:-

واحدة من أبرز فوائد الفراولة هي احتواؤها على نسبة عالية من فيتامين C، وهو من الفيتامينات الأساسية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وتحسين امتصاص الحديد من الطعام.

دورها في الحفاظ على صحة الجلد ومحاربة علامات التقدم في السن.

كما أن فيتامين C يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مما يساهم في حماية الجسم من الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تحتوي الفراولة أيضًا على الألياف الغذائية، وهي مهمة جدًا لتحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعل الفراولة خيارًا مناسبًا حتى لمرضى السكري عند تناولها بكميات معتدلة.

الفراولة كذلك، تساهم في خفض ضغط الدم بفضل احتوائها على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في تنظيم توازن السوائل داخل الجسم ويعمل على تقليل تأثير الصوديوم في رفع ضغط الدم.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الفراولة قد تساعد في تحسين صحة القلب، من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

تحسين صحة البشرة، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيها على تقليل الالتهابات وتحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهر صحي ونضرا كما يمكن استخدامها موضعيًا في بعض الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة.

الفراولة ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل هي كنز غذائي يحمل العديد من الفوائد الصحية التي تستحق أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي.

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