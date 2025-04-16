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خارج الحدود

بوتين يعبر عن إعجابه بـ إيلون ماسك: نادرًا ما يظهر شخص مثله بين البشر

ماسك وبوتين، فيتو
ماسك وبوتين، فيتو

عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، عن اعجابه بالمياردير الأمريكى إيلون ماسك، معتبرا أنه ظاهرة نادرة بين البشر ومكلف بتنفيذ فكرة معينة.

بوتين يعبر عن إعجابه بـ إيلون ماسك

وحسب وكالة "تاس" الروسية، تحدث فلاديمير بوتين فى اجتماعه مع طلاب عن سياسة روسيا الفضائية، شبه خلاله إيلون ماسك، بكبير المهندسين الروس الذي يقف وراء نجاح الاتحاد السوفياتي بمجال الفضاء في خمسينات وستينات القرن الماضي.

وعبر بوتين عن اشدته بـ إيلون ماسك، مشبهًا إياه بسيرجي كوروليف، كبير المهندسين وراء نجاح الاتحاد السوفياتي بمجال الفضاء، وتابع، هناك شخص يعيش في الولايات المتحدة، ويمكن القول إنه مهووس تمامًا بالمريخ.

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

وتابع بوتين مبديًا إعجابه بـ إيلون ماسك: “نادرًا ما يظهر مثل هؤلاء الأشخاص بين البشر، وهم مكلفون بفكرة معينة. على الرغم من أن الأمر قد يبدو لا يُصدق بالنسبة لي اليوم، فإنه غالبًا ما تتحقق هذه الأفكار بعد فترة من الزمن”.

بوتين يعتبر إيلون ماسك شخص استثنائي

وكان بوتين قد أشاد سابقًا بماسك، مالك شركة “سبيس إكس” لتكنولوجيا الفضاء، ووصفه بأنه شخص استثنائي.

يشار إلى أن ماسك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصبح أكثر صراحة في انتقاده لأوكرانيا، التي تقاتل روسيا منذ عام 2022، عندما أمر الكرملين بدخول عشرات الآلاف من القوات أراضي أوكرانيا.

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