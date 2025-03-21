الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

بتهمة حجب وإزالة محتوى المستخدمين، منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك تقيم دعوى قضائية ضد الهند

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

رفعت منصة إكس، المملوكة للملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، متهمةً إياها بحظر المحتوى على المنصة بشكل غير قانوني.

منصة x تقيم دعوى قضائية ضد الهند

وجاء فى الدعوى، التي رفعتها x ضد الهند في وقت سابق هذا الشهر ونشرت تفاصيلها الخميس، أن الحكومة الهندية أنشأت "بوابة رقابة إلكترونية" العام الماضي، مما مكن الهيئات الحكومية وسلطات الولايات وعشرات الآلاف من ضباط الشرطة من إصدار أوامر إزالة جماعية للمحتوى على المنصة، منتهكة بذلك دستور الهند وقانون تكنولوجيا المعلومات.

 

ونصت دعوى إكس ضد الهند، على أن "هذا سيؤدي إلى رقابة واسعة النطاق وحظر غير قانوني للمعلومات القانونية على منصة X، مما سيضر بـ X ويؤثر سلبًا على أعمالها".

 

ورفضت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية التعليق.

دعوى إكس ضد الهند تأتي في توقيت حساس 

وتم رفع الالتماس في المحكمة العليا في كارناتاكا، في جنوب غرب الهند، حيث خسرت شركة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، قضية مماثلة في عام 2023.

 

وتأتي الدعوى غير المتوقعة في وقت حساس لكل من إيلون ماسك، الذي يسعى إلى فتح مداخل اقتصادية جديدة إلى الهند، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يتعرض لضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن التجارة والهجرة وفقا لواشنطن بوست الأمريكية.

 

وقال الشريك الإداري في شركة إيفام للقانون والسياسة، المتخصصة في التكنولوجيا، شاشانك ريدي، "لم تعد هذه المسألة مسألةً واحدةً وبسيطةً تتعلق بتفسير مادةٍ قانونيةٍ محددة، بل أصبحت قضيةً جيوسياسيةً أوسع نطاقًا".

 

وشددت الهند قبضتها على حرية التعبير عبر الإنترنت طوال فترة حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ولم تواجه مقاومة تذكر بل تعاونًا فعالًا من شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية.

 

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