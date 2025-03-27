بوتين يكشف تفاصيل مثيرة عن خطة ترامب لضم جزيرة جرينلاند

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: إن نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة خطط جدية".

بوتين: خطط الولايات المتحدة الرامية لضم جرينلاند لها جذور تاريخية عميقة





وأضاف بوتين خلال خطابه في المنتدى الدولي للقطب الشمالي، أن هناك تصاعدا بالمنافسة الجيوسياسية في القطب الشمالي، مذكرا بمطالبات الولايات المتحدة بجرينلاند. وفي الوقت نفسه، أكد أن هذه الخطط لا يمكن وصفها بالاستثنائية.

وتابع بوتين: "من الواضح أن دور وأهمية القطب الشمالي آخذان في التنامي، سواء بالنسبة لروسيا أو للعالم أجمع. ولكن، للأسف، تشتد المنافسة الجيوسياسية، ويزداد الصراع على المواقع ومواطئ القدم في هذه المنطقة. يكفي القول إن الجميع يعلم بهذا، بخطط الولايات المتحدة الأمريكية، لضم جرينلاند"

وأضاف بوتين: "ولكن، كما تعلمون، قد يفاجئ هذا البعض للوهلة الأولى فقط، ومن الخطأ الاعتقاد بأن هذا نوع من المبالغة في الكلام من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة. لا شيء من هذا القبيل".

وأوضح: "يدور الحديث عن خطط جادة من الجانب الأمريكي بشأن جرينلاند. هذه الخطط، كما أوضحت للتو، لها جذور تاريخية راسخة. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز مصالحها الجيوستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية في القطب الشمالي بشكل منهجي".

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