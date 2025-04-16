بسبب إيلون ماسك، ترامب يلغي إحاطة سرية للبنتاجون

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء إحاطة سرية للغاية في وزارة الدفاع "البنتاجون"، كان من المقرر أن يحضرها الملياردير إيلون ماسك، وذلك في سياق تحقيقات موسعة بشأن تسريب معلومات أمنية حساسة، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأخباري.

ترامب ألغى إحاطة سرية بالبنتاجون كان سيحضرها ماسك

وبحسب التقرير، فإن قرار الإلغاء جاء بعد تحفظات عبر عنها ترامب شخصيًا، إذ نقل عنه أحد كبار المسؤولين قوله: "ما الذي يفعله إيلون هناك بحق الجحيم؟ تأكدوا من أنه لن يحضر".

وطالت التحقيقات التي فتحتها وزارة الدفاع الأمريكية اثنين من كبار المسؤولين، هما دان كالدويل ودارين سيلنيك، اللذان تم وضعهما في إجازة إدارية، بعدما تبين تورطهما المحتمل في تسريب تفاصيل الإحاطة السرية، التي كانت ستتناول بحسب "نيويورك تايمز" خططًا عسكرية تتعلق بمواجهة محتملة مع الصين.

ورغم نفي ترامب لاحقًا عبر منصة "تروث سوشيال" أن يكون الموضوع مرتبطًا بالصين، فإن التعديل على جدول الإحاطة كان قد جرى بالفعل، حيث حضر ماسك في اليوم التالي جلسة مختلفة لم تتناول أي ملفات تخص بكين.

وجاءت هذه التطورات وسط تصاعد الجدل داخل الإدارة الأمريكية بشأن علاقات ماسك الاقتصادية مع الصين.

وقال ترامب في تصريحات لاحقة: إيلون لديه أعمال في الصين، وقد يكون عرضة للتأثير هناك، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يحمل ضغينة شخصية تجاهه.

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