شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

تم بيع شعار الطائر الأزرق الشهير لتويتر، الذي أُزيل من المقر الرئيسي السابق للشركة في سان فرانسيسكو بعد استحواذ إيلون ماسك عليها وإعادة تسميتها "X" مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار في مزاد.

وكان الشعار، الذي يُعرف باسم "لاري" تيمنًا بلاعب كرة السلة الشهير لاري بيرد من فريق بوسطن سيلتكس، قد بلغ وزنه نحو 254 كيلوجرامًا، بطول 3.7 متر وعرض 2.7 متر.

فيما أعلنت دار المزادات "RR Auction" المتخصصة في بيع "السلع النادرة" التي يقتنيها الأثرياء، أن الشعار بيع مقابل 34,375 دولارًا، دون الكشف عن هوية المشتري.

يُذكر أن إيلون ماسك سبق أن طرح في مزادات علنية عناصر أخرى من تويتر، بما في ذلك لافتات، وتذكارات، ومعدات مطبخ، وأثاث مكتبي.

كما انخفض تقييم تويتر بنسبة 72% منذ استحواذ ماسك على الشركة، وفقًا لتقديرات "Fidelity".

و"تويتر" ليست الشركة التكنولوجية الوحيدة التي باعت عناصرها في مزاد علني فقد حققت "أبل" مبالغ ضخمة من بيع مقتنياتها، حيث بيع جهاز Apple 1 Computer مقابل 375 ألف دولار، كما بيع شيك من "Apple Computer Co" موقع من ستيف جوبز عام 1976 بمبلغ 112,054 دولارا.

بالإضافة إلى ذلك، تم بيع جهاز "آيفون" من الجيل الأول بسعة 4 جيجابايت، ولا يزال مختوما في عبوته الأصلية، مقابل 87,514 دولارا.

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