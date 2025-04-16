الأربعاء 16 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، إحالة مدير مكتب تأهيل و66 آخرين للجنايات، ملابسات فيديو مشاجرة في الإسماعيلية، إخلاء سبيل خالد يوسف، مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم،

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حملات أمنية موسعة بحدائق المعادي وضبط 259 متهمًا في قضايا مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مكثفة استهدفت تجار المواد المخدرة ومروجيها بدائرة قسم شرطة حدائق المعادي، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة في الإسماعيلية وضبط المتهمين والأسلحة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية، وادعاءات بممارستهم أعمال بلطجة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مسيء لصبية أشعلوا النيران وخلعوا ملابسهم بالأميرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،  ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من الصبية بالتلفظ بعبارات مسيئة، وإقدام أحدهم على إشعال النيران بعبوة مبيد حشري وخلع ملابسه في الطريق العام، وذلك بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية في المنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على حساب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعليقًا صوتيًا يدعى نشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا.

إخلاء سبيل خالد يوسف في اتهامه بسب هالة صدقي

أخلت نيابة وسط القاهرة الكلية، سبيل المخرج خالد يوسف فى البلاغ المقدم من الفنانة هالة صدقي ضده بتهمة السب والقذف والتشهير.

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة لعدد من قيادات الكنائس والطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2025، مؤكدًا خلالها معاني التضحية والوحدة الوطنية الراسخة بين أبناء الشعب المصري.

إحالة مدير مكتب تأهيل و66 آخرين للجنايات في قضية استيراد سيارات ذوي الإعاقة

أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي. 


 

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