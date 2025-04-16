الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

حملات أمنية موسعة بحدائق المعادي وضبط 259 متهمًا في قضايا مخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مكثفة استهدفت تجار المواد المخدرة ومروجيها بدائرة قسم شرطة حدائق المعادي، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

 

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ضبطيات بالجملة خلال فترة قصيرة

أسفرت الحملة عن ضبط 212 قضية متنوعة، أُلقي القبض خلالها على 259 متهمًا، بحوزتهم كميات متفاوتة من المواد المخدرة، شملت: الحشيش، الهيروين، الآيس، الأستروكس، البودر، الشادو، والهايدرو، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة.

إجراءات قانونية مشددة واستمرار الملاحقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لاستهداف كافة صور الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ضمن خطة أمنية محكمة لضبط العناصر الإجرامية وفرض الانضباط في الشارع.

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