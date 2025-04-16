كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من الصبية بالتلفظ بعبارات مسيئة، وإقدام أحدهم على إشعال النيران بعبوة مبيد حشري وخلع ملابسه في الطريق العام، وذلك بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

ضبط 5 طلاب ظهروا في الفيديو.. وأقروا بارتكاب الواقعة

وبعد الفحص وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في المقطع، وتبين أنهم 5 طلاب مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مسيء لصبية أشعلوا النيران وخلعوا ملابسهم بالأميرية

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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