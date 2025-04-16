الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية في المنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على حساب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت تعليقًا صوتيًا يدعى نشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية فى المنيا

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية فى المنيا

التحريات: الفيديو حدث بأحد الموانئ بدولة عربية.. وضبط المتهم بزعم الواقعة فى المنيا



بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن مقاطع الفيديو تعود إلى واقعة مشاجرة حدثت بأحد الموانئ بإحدى الدول العربية خلال شهر مارس الماضى، وأن الأجهزة الأمنية بتلك الدولة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية فى المنيا

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية فى المنيا

وتمكن رجال الشرطة تم تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبمواجهته أقر بتحصله عليها من مواقع التواصل الإجتماعى والتعليق عليها بصوته والإدعاء بأن الواقعة حدثت بنطاق محافظة المنيا على غير الحقيقة لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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