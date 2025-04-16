مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم ميكروباص ونصف نقل

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا بالواقعة حادث تصادم، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص وبإجراء التحريات، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق كوم بلاج أمام قرية نمرة 5 التابعة لذات المركز، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين تم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى، وأصيب 10 أشخاص آخرين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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