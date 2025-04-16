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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها  لمكافحة جرائم جلب وترويج المواد المخدرة. 

وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما 50 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية<br> 
ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية
 
ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية<br> 
ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية
 

وفى  مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصر إجرامي ثالث بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

 

مخدر الحشيش بقيمة 8 ملايين جنيه في الإسماعيلية والإسكندرية
 

وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

 

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