الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل خالد يوسف في اتهامه بسب هالة صدقي

خالد يوسف، فيتو
خالد يوسف، فيتو

أخلت نيابة وسط القاهرة الكلية، سبيل المخرج خالد يوسف فى البلاغ المقدم من الفنانة هالة صدقي ضده بتهمة السب والقذف والتشهير.

وكشف دفاع الفنانة هالة صدقي، أن المخرج خالد يوسف سب وقذف وشهر بموكلته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

من جانبه، أعلن خالد يوسف عبر فيس بوك عن توجهه إلى النيابة العامة ولوزارة الداخلية لتقديم بلاغات في أشخاص وفي صفحات علي السوشيال ميديا لأشخاص ومواقع صحفية مختلفة وحسابات لأشخاص بعضهم شخصيات عامة، منهم من ارتكب جريمة الطعن في الأعراض والتشهير والسب والقذف، ومنهم من شهد شهادة الزور أمام القضاء، ومنهم من نشر أخبارا كاذبة واختلفت دوافعهم فمنهم من أراد تحقيق (ترندات) أو زيادة متابعين أو الوجود داخل دائرة الضوء ومنهم من كانت دوافعه الكراهية ومنهم من أراد التغطية على ارتكابه أو اشتراكه فى جرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية نيابة وسط القاهرة الكلية نيابة وسط القاهرة سوشيال ميديا شهادة الزور الفنانة هالة صدقي السوشيال ميديا

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة صاحبي شركة أجبرا أجنبيًّا على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع سيارة

السجن 3 سنوات لسيدة وشقيقها احترفا سرقة كبار السن الباحثين عن عروس

غدا، المحكمة الاقتصادية تحاكم كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد

1 مايو نظر استئناف المتهمين بفبركة واقعة سحر مؤمن زكريا

النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل طفلة بسوهاج

التحفظ على سيدة تعدت على كلب حتى النفوق في عابدين

تطور جديد بشأن 6 متهمين بسرقة السيارات بالمقطم

قرار جديد بشأن المتهم بتمزيق جسد شاب في دار السلام
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات المقبلة

ليس لهم وعد أو عهد، إسرائيل تعلن احتلال أراضي سوريا ولبنان وغزة

إخلاء سبيل خالد يوسف في اتهامه بسب هالة صدقي

الأهلي يواجه صن داونز بـ"السعة الكاملة" لاستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة بهدف ناصر منسي

ساعات قليلة على الانطلاق، كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي

يورجن كلوب يحدد فريقين فقط لقيادة أحدهما حال عودته للتدريب

الخطيب يعاتب وسام أبو علي على طائرة الأهلي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-4-2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 16-4-2025

ارتفاع جنونى في أسعار الجنيه الذهب، 800 جنيه زيادة جديدة اليوم الأربعاء

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، السمات الأخلاقية للنبي يحيى (فيديو)

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية