إخلاء سبيل خالد يوسف في اتهامه بسب هالة صدقي

أخلت نيابة وسط القاهرة الكلية، سبيل المخرج خالد يوسف فى البلاغ المقدم من الفنانة هالة صدقي ضده بتهمة السب والقذف والتشهير.

وكشف دفاع الفنانة هالة صدقي، أن المخرج خالد يوسف سب وقذف وشهر بموكلته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

من جانبه، أعلن خالد يوسف عبر فيس بوك عن توجهه إلى النيابة العامة ولوزارة الداخلية لتقديم بلاغات في أشخاص وفي صفحات علي السوشيال ميديا لأشخاص ومواقع صحفية مختلفة وحسابات لأشخاص بعضهم شخصيات عامة، منهم من ارتكب جريمة الطعن في الأعراض والتشهير والسب والقذف، ومنهم من شهد شهادة الزور أمام القضاء، ومنهم من نشر أخبارا كاذبة واختلفت دوافعهم فمنهم من أراد تحقيق (ترندات) أو زيادة متابعين أو الوجود داخل دائرة الضوء ومنهم من كانت دوافعه الكراهية ومنهم من أراد التغطية على ارتكابه أو اشتراكه فى جرائم.

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