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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة في الإسماعيلية وضبط المتهمين والأسلحة

تحقيقات
تحقيقات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية، وادعاءات بممارستهم أعمال بلطجة.

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تحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين، إثر خلاف نشب بينهم بسبب أولوية المرور.
الطرف الأول ضم أربعة عاطلين – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم، فيما ضم الطرف الثاني ثلاثة عاطلين يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وعُثر بحوزتهم على 2 سلاح ناري محلي الصنع، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو المتداول.

إجراءات قانونية صارمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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