طرق التخلص من حب الشباب في الظهر

يُعد حب الشباب في الظهر حالة جلدية شائعة تصيب الكثيرين، وتتميز بظهور بثور وأكياس في منطقة الظهر الغنية بالغدد الدهنية.

ورغم تشابهها مع حب الشباب في الوجه، إلا أنها تتطلب عناية خاصة نظرًا لصعوبة الوصول إلى منطقة الظهر وتطبيق العلاجات.

أنواع حب الشباب في الظهر

الرؤوس السوداء: تظهر على شكل نتوءات صغيرة ذات مركز داكن، نتيجة انسداد المسام بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الرؤوس البيضاء: نتوءات ذات مركز أبيض، وتحدث عندما يكون الانسداد تحت سطح الجلد.

الحطاطات: نتوءات صغيرة حمراء أو وردية، ولا تحتوي على رأس مميز.

الأكياس: كتل كبيرة ومؤلمة، وهي شكل حاد من حب الشباب، وقد تترك ندوبًا.

أسباب ظهور حب الشباب في الظهر

زيادة إفراز الزيوت: يحتوي الظهر على غدد دهنية تفرز الزهم، وزيادة إفرازه قد يؤدي إلى انسداد المسام.

خلايا الجلد الميتة: تراكمها في المسام يزيد من خطر الانسداد وتكوّن حب الشباب.

البكتيريا: وجود بكتيريا معينة في المسام المسدودة يؤدي إلى التهابها وتكوّن البثور.

الفطريات: نوع من الخميرة يسمى الملاسيزية قد يسبب آفات شبيهة بحب الشباب، خاصة في البيئات الرطبة.

العوامل الهرمونية: التغيرات الهرمونية، خاصة خلال فترة البلوغ، تزيد من إفراز الزيوت.

العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي يزيد من خطر الإصابة.

بعض الأدوية: مثل الستيرويدات وبعض وسائل منع الحمل الهرمونية.

الاحتكاك والتهيج: ارتداء الملابس الضيقة أو حقائب الظهر قد يسبب تهيج الجلد.

بعض الأطعمة: الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ومنتجات الألبان قد تفاقم الحالة.

علاجات حب الشباب في الظهر

المنظفات: استخدام منظف لطيف وغير مهيج للبشرة يوميًا.

العلاجات الموضعية:

البنزويل بيروكسايد: يقتل البكتيريا ويقلل من الآفات.

الريتينويدات: تساعد على تقليل ظهور حب الشباب.

حمض الساليسيليك: يساعد على تقشير البشرة وفتح المسام.

الأدوية الفموية:

المضادات الحيوية: تقلل من البكتيريا المسببة لحب الشباب.

الإيزوتريتينوين: علاج فعال للحالات الشديدة.

موانع الحمل الفموية: فعالة للنساء اللواتي يعانين من حب الشباب المرتبط بالدورة الشهرية.

مضادات الأندروجين: قد يصفها الأطباء للنساء اللواتي لا يستجبن لموانع الحمل الفموية أو المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

العلاج بالضوء والليزر: علاجات تساعد على تقليل حب الشباب وآثاره.

الوقاية من حب الشباب في الظهر

العناية بالبشرة: استخدام منظف لطيف ومرطب غير كوميدوغينيك وواقي شمسي.

النظافة الشخصية: غسل أغطية الأسرة والمناشف والملابس بانتظام.

تجنب الاحتكاك: تجنب ارتداء الملابس الضيقة أو حقائب الظهر التي تسبب احتكاكًا بالظهر.

الاستحمام بعد التعرق: الاستحمام وتغيير الملابس فورًا بعد ممارسة الرياضة.

اتباع نظام غذائي صحي: نظام غذائي متوازن وتجنب الأطعمة التي قد تفاقم الحالة.

من المهم تجنب العبث بالبثور، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الحالة وتكوّن الندوب، والالتزام بتعليمات الطبيب وتناول الأدوية بانتظام، بالإضافة إلى التحلي بالصبر، فقد يستغرق علاج حب الشباب بعض الوقت.

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