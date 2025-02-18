أسباب ظهور حب الشباب المفاجئ وطرق علاجه بالمنزل

تظهر البثور أو حب الشباب غالبًا على الوجه والصدر وحتى الجزء العلوي من الظهر والكتفين، حيث تحتوي هذه المناطق على أكبر عدد من الغدد الدهنية.

أثناء ظهور حب الشباب، تمتلئبصيلات الشعر بخلايا الجلد الميتة والزهم (الزيت)، وأحيانًا البكتيريا، ويؤدي هذا إلى التورم والاحمرار والالتهاب، حتي تصبح المسام مسدودة وتدفع محتوياتها إلى سطح الجلد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

إذا كانت المسام مسدودة فقط ولا يوجد التهاب، فهذا يسمى كوميدون، ولكن إذا كان الكوميدون مغلقًا، فإنه يُعتبر رأسًا أبيض (تبدو البثرة بيضاء أو صفراء)، وإذا كان الكوميدون مفتوحًا وله سدادة سوداء، فهو رأس أسود، يأتي هذا اللون من البكتيريا والزيت في المسام، والذي يتحول إلى اللون الأسود عند تعرضه للهواء.

تختلف البثور عن الرؤوس البيضاء والسوداء، وتتشكل البثور عندما تحتوي بصيلات الشعر المسدودة على بكتيريا، مما يؤدي إلى الالتهاب والبثور الحمراء.

أخيرًا، عندما يتم حبس خلايا الجلد والزيت والبكتيريا عميقًا داخل المسام، يمكن أن يؤدي هذا إلى تكوين حب الشباب الكيسي المؤلم تحت سطح الجلد.

أسباب ظهور حب الشباب

هناك الكثير من الأشياء التي قد تسبب ظهور البثور، وهناك بعض الطرق لمنع حدوثها إذا كان الشخص يعاني من حب الشباب.

التوتر

لا يسبب التوتر في حد ذاته ظهور البثور، ومع ذلك، يرتبط التوتر بزيادة شدة حب الشباب.

عندما نكون تحت الضغط، تفرز أجسامنا هرمون إفراز الكورتيكوتروبين (CRH)، ويحفز CRH إطلاق السيتوكينات الالتهابية ويعزز إنتاج الزيت، ويمكن أن يؤدي الزيت الزائد إلى انسداد المسام، وعند دمجه مع الالتهاب، يؤدي إلى ظهور البثور.

منتجات العناية بالبشرة

قد تكون المستحضرات والكريمات التي يستخدمها الشخص مسؤولة عن ظهور البثور، فالمكياج الزيتي وبعض السيليكونات وبعض كريمات الأساس السائلة تسد المسام، ويوصي باستخدام منتجات غير كوميدوغينيك، والتي لا تسد المسام.

علاجات حب الشباب

في بعض الأحيان، قد يكون الإفراط في استخدام المنتجات التي نعتقد أنها مفيدة أمرًا سيئًا، وقد يؤدي الإفراط في استخدام منتجات مكافحة حب الشباب إلى تهيج الجلد والتهابه وجفافه، حيث يتفاعل الجلد الجاف المفرط بإنتاج المزيد من الزيوت - ويمكن أن يسد هذا الزيت المسام.

النظام الغذائي

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأطعمة الأفضل والأسوأ للبشرة، ومع ذلك، قد تؤدي الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع إلى تفاقم حب الشباب، وغالبًا ما تكون هذه الأطعمة معالجة للغاية وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة.

تشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع:

الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء

الخبز المحلى بالبيجل

المخبوزات والمعجنات

المشروبات السكرية، مثل الصودا والمشروبات الرياضية وعصير الفاكهة

الرقائق والمقرمشات

البطاطس المقلية

حبوب الإفطار

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، ينتج الجسم المزيد من الأنسولين والمزيد من عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1)، ويزيد الأنسولين المتزايد من إنتاج الزهم، ويزيد هرمون IGF-1 من مستويات الأندروجين (هرمونات الستيرويد الطبيعية)، مما يزيد أيضًا من إنتاج وإفراز الدهون، ويمكن أن تغمر كل هذه الزيوت المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

الجفاف

تحتاج أجسامنا إلى الماء للحفاظ على توازنها الفسيولوجي، ويُعتقد أيضًا أن الماء يساعد في تقليل حب الشباب عن طريق الحفاظ على ترطيب البشرة.

عندما تجف البشرة، يمكن أن يزيد ذلك من إنتاج الزيت - ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الزيت إلى ظهور حب الشباب.

وفقًا لبعض الدراسات، عند الجمع بين نظام للعناية بالبشرة يتضمن وضع مرطب، فإن شرب المزيد من الماء قد يساعد في دعم البشرة الناعمة.

وجدت الأبحاث أدلة على أن شرب المزيد من الماء يزيد من ترطيب البشرة ومرونتها ويقلل من علامات الجفاف والخشونة، وقد يكون هذا أكثر فعالية للأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء.

التدخين

يعتبر دخان السجائر ضارًا بالرئتين والجلد، بالإضافة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن التدخين يساهم في ظهور حب الشباب.

قلة النوم

عندما ننام، يشفى جسمنا، ويتم استعادة الطاقة، وتتجدد الخلايا، ويزداد تدفق الدم إلى العضلات، وتنمو العظام والأنسجة وتصلح نفسها، ويقوى جهاز المناعة لدينا.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى التوتر، ويزيد التوتر من إنتاج زيوت الجلد، وقد نصبح أكثر عرضة لتناول الأطعمة غير الصحية التي يمكن أن تسبب حب الشباب أو تزيده سوءًا عندما نكون تحت الضغط.

كيفية تهدئة حب الشباب

إذا كان الشخص يعاني من ظهور البثور، فيمكن تهدئتها بالطرق التالية:

غسل الوجه

عند الاستيقاظ وقبل الذهاب إلى الفراش، يجب غسل الوجه جيدًا لإزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والمكياج، وذلك عن طريق استخدام منظف رغوي، وإذا تسبب هذا في جفاف البشرة، فيجب وضع مرطب للوجه غير كوميدوغينيك.

تناول المزيد من الأطعمة الكاملة

تعتبر الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض والمخبوزات ورقائق البطاطس أطعمة عالية السكر، تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وعندما يحدث هذا، يزيد الجسم من إنتاج الأنسولين، وبالتالي الزيوت، وهذا يزيد من فرصة ظهور البثور.

حاول تقليل تناول الأطعمة المصنعة عالية السكر، بدلًا من ذلك، ركز على تناول المزيد من الأطعمة منخفضة السكر، والتي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل أبطأ، تشمل الأطعمة منخفضة المؤشر الجلوكوزي ما يلي:

الحبوب الكاملة (خبز الحبوب الكاملة والمعكرونة، وكذلك الأرز البني، والشوفان)

البقوليات (العدس وجميع أنواع الفاصوليا)

الخضروات

الفاكهة

قد برغب الشخص أيضًا في دمج الأطعمة التالية في نظامه الغذائي:

اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية

المكسرات والبذور

الزيوت

الأفوكادو

الأعشاب والتوابل

تحتوي هذه الأطعمة على مغذيات مفيدة، بما في ذلك مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، تدعم المغذيات صحة الجلد والأمعاء، وترتبط صحة الأمعاء بصحة الجلد.

شرب الماء

يمكن أن يتسبب الجفاف في إنتاج الجسم للزيوت الزائدة ويؤدي إلى ظهور البثور.

احرص على شرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل سعة 2 لتر يوميًا للبقاء رطبًا، وإذا كان الشخص لا يحب شرب الماء العادي، أضف القليل من عصير الحمضيات.

تجنب لمس الوجه

يمكن أن يؤدي وضع اليد أو الهاتف على الوجه بشكل متكرر إلى نقل البكتيريا المسببة لحب الشباب إلى الجلد، بدلًا من ذلك، حاول استخدام سماعات الأذن أو تشغيل مكبر الصوت عند إجراء المكالمات.

إذا وجدت نفسك تلمس وجهك كثيرًا، فتأكد أولًا من غسل يديك بشكل متكرر، ثم حاول أن تكون حريصًا على إبعاد يديك عن وجهك.

إدارة التوتر

يزيد التوتر من الالتهابات في الجسم ويزيد أيضًا من إنتاج الزيت، ويمكن أن يؤدي الجمع بين هذين الأمرين إلى ظهور حب الشباب أو جعله أكثر حدة.

فكر في القيام بما يلي للمساعدة في تخفيف التوتر:

ممارسة الرياضة

ممارسة تمارين التنفس العميق

التأمل

تدوين اليوميات

قضاء الوقت في الطبيعة

احصل على قسط كبير من النوم

يمكن أن يؤدي قلة النوم أو قلة النوم إلى زيادة التوتر، كما أن النوم هو الوقت الذي يستعيد فيه الجسم عافيته وتتجدد فيه جميع أنواع الخلايا.

استهدف الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، وحاول أيضًا الاستيقاظ والذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل يوم حتى يدخل الجسم في إيقاع منتظم.

جرب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

يمكن أن تكون العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية فعالة للغاية في علاج حب الشباب، وغالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على بيروكسيد البنزويل أو حمض الساليسيليك أو أدابالين.

يمكن لبعض الخيارات التي لا تستلزم وصفة طبية علاج البثور بشكل موضعيـ ويساعد البعض الآخر في منع أو إدارة ظهور البثور عند استخدامها بانتظام.

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