كيفية التخلص من حب الشباب في الجبهة نهائيًا

يمكن أن يصاب الأشخاص بـحب الشباب والبثور في الجبهة عندما تصبح الغدد الصغيرة الموجودة أسفل سطح الجلد مسدودة، وتشمل العوامل التي يمكن أن تساهم في ظهور حب الشباب في الجبهة التغيرات الهرمونية والتوتر واستخدام الأدوية.

لا يشكل حب الشباب أي مخاطر صحية خطيرة، ولكن قد يعتقد الناس أنه يبدو غير جذاب، ويمكن أن يسبب عدم الراحة.

أسباب ظهور حب الشباب في الجبهة

حب الشباب هو حالة جلدية مزمنة يمكن أن تؤدي إلى الآفات التالية:

الرؤوس البيضاء

الرؤوس السوداء

البثور

الأكياس

العقيدات

البثور

الحطاطات، وهي نتوءات صلبة صغيرة على الجلد قد تسبب احمرارًا أو تغيرات أخرى في اللون

يمكن أن يتطور حب الشباب في أي مكان على جسم الشخص، ولكنه شائع بشكل خاص على الوجه والكتفين والظهر والصدر، وفقًا لموقع “Medical News today” الطبي، قد يلاحظ الشخص ظهور حب الشباب عندما تصبح الغدد الصغيرة الموجودة أسفل سطح الجلد مسدودة.

تنتج هذه الغدد، المعروفة بالغدد الدهنية، مادة زيتية تسمى الزهم، ويمكن أن تصبح مسدودة بسبب كثرة الدهون أو خلايا الجلد الميتة أو البكتيريا، وعندما يحدث هذا، قد تلتهب الغدد وقد تتطور البثور.

يمكن لعوامل معينة أن تزيد من كمية الدهون التي تنتجها الغدد الدهنية، ويزيد هذا الدهون من احتمالية ظهور حب الشباب والبثور، وتشمل العوامل:

التاريخ العائلي: قد يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب إذا كان والديهم مصابين بحب الشباب.

التغيرات الهرمونية: حب الشباب شائع بشكل خاص في سن البلوغ لأن مستويات الهرمونات تتقلب بشكل كبير خلال هذه الفترة.

الأدوية: يمكن لبعض أنواع الأدوية أن تسبب حب الشباب كأثر جانبي، وتشمل الأمثلة الكورتيكوستيرويدات وحبوب منع الحمل الهرمونية والليثيوم.

الإجهاد: هناك صلة بين الإجهاد وظهور حب الشباب، لكن أسباب ذلك غير واضحة.

عادات النظافة: قد يؤدي فرك الجلد بقوة شديدة، والضغط على آفات حب الشباب أو العبث بها، إلى تفاقم أعراض حب الشباب.

منتجات الشعر: ترتبط بعض منتجات الشعر، مثل الجل أو الزيوت أو الشمع، بظهور حب الشباب.

تهيج الجلد: قد يؤدي استخدام المكياج على الجبهة أو ارتداء ملابس مثل القبعات إلى تهيج الجبهة ويؤدي أيضًا إلى ظهور حب الشباب.

النظام الغذائي: قد يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى تفاقم حب الشباب، ومع ذلك، لا يزال البحث جاريًا حول العلاقة بين حب الشباب والنظام الغذائي.

العوامل البيئية: قد تشمل هذه العوامل ارتفاع مستويات الرطوبة والتلوث.

علاج حب الشباب في الجبهة

يختلف العلاج حسب شدة ظهور حب الشبابن ويمكن لمعظم الأشخاص علاج حب الشباب لديهم باستخدام أدوية بدون وصفة طبية.

تتوفر مجموعة متنوعة من الجل والصابون والمستحضرات والكريمات لعلاج حب الشباب، وتحتوي هذه المنتجات عادةً على واحد أو أكثر من المكونات النشطة التالية:

بيروكسيد البنزويل

حمض الساليسيليك

الريتينول

الكبريت

وقد يختلف مدى فعالية هذه العلاجات بين الأفراد، لذلك قد تكون التجربة والخطأ ضرورية لتحديد الأفضل، وقد يستفيد الأشخاص ذوو البشرة الحساسة من الالتزام بالكريمات أو المستحضرات.

قد تستغرق أعراض الشخص عدة أسابيع حتى تختفي تمامًا، ومن الشائع أيضًا أن يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة، مثل تهيج الجلد، في المراحل المبكرة من العلاج.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الأكثر شدة، قد تكون الأدوية الموصوفة ضرورية، ويمكن أن تشمل هذه الأدوية عن طريق الفم والكريمات التي يمكن للشخص تطبيقها مباشرة على جبهته.

قد تشمل الأدوية الموصوفة لعلاج حب الشباب ما يلي:

الكورتيكوستيرويدات

المضادات الحيوية، مثل المضادات الحيوية

الريتينويدات

وسائل منع الحمل المركبة

يجب على الأشخاص المصابين بحب الشباب تجنب فقع البثور لأن هذا يزيد من خطر التندب والعدوى، وتشمل علاجات ندبات حب الشباب وحب الشباب الذي لا يستجيب للعلاجات الأخرى ما يلي:

التقشير الكيميائي

حقن الكورتيكوستيرويد

العلاجات بالليزر والضوء

الإجراءات الجراحية

العلاجات المنزلية لحب الشباب في الجبهة

يمكن للأشخاص أيضًا استخدام العلاجات المنزلية جنبًا إلى جنب مع الأدوية، أو للحالات الخفيفة جدًا من حب الشباب في الجبهة.

من الأمثلة على العلاجات المنزلية وضع كمادات دافئة على الجبهة مرتين يوميًا، مما يساعد على إزالة الدهون الزائدة وتحسين التعافي.

تتضمن العلاجات المنزلية الأخرى التي يمكن للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب على الجبهة تجربتها ما يلي:

الصبار: ضع زيت الصبار النقي مباشرة على الجبهة.

زيت شجرة الشاي: امزج بضع قطرات بالماء وضعيه على الجبهة باستخدام قطعة قطن.

خل التفاح: امزج ربع خل التفاح المخفف مع ثلاثة أرباع الماء وضعيه على الجبهة باستخدام قطعة قطن.

الزنك: يمكن للأشخاص تناول مكملات الزنك للمساعدة في تحسين البشرة.

يمكن للناس أيضًا الجمع بين المكونات التالية لصنع قناع للوجه يمكنهم تركه طوال الليل:

امزج 2 - 3 ملاعق صغيرة من جل الصبار مع 3 - 4 قطرات من زيت شجرة الشاي

ضعه على الوجه

اتركه طوال الليل

اغسله في الصباح

كرر ذلك ليلًا، حتى تتحسن حالة حب الشباب أو البثور

كيفية منع ظهور حب الشباب في الجبهة

الحفاظ على مستوى جيد من النظافة الشخصية هو الأفضل هناك طريقة يمكن لأي شخص من خلالها منع ظهور حب الشباب على الجبهة، ورغم أن ظهور بعض البثور قد يكون أمرًا لا مفر منه، وخاصة أثناء فترة البلوغ، فإن الغسل المنتظم يساعد في تقليل خطر حدوث تفشي كبير.

وتشمل نصائح أخرى للوقاية من حب الشباب ما يلي:

تجنب ارتداء القبعات الضيقة أو الملابس التي تغطي الجبهة

تجنب استخدام منتجات الجلد القاسية على الجبهة

استخدام مقشرات الوجه لتنظيف البشرة بعمق

تجنب إغراء لمس أو خدش أو التقاط البثور على الجبهة

إزالة أي مكياج قبل الذهاب إلى الفراش

الغسل مباشرة بعد ممارسة الرياضة أو أي نشاط يتسبب في تراكم العرق على الجبهة

غسل اليدين بانتظام طوال اليوم

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام واقي الشمس

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