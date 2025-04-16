الأربعاء 16 أبريل 2025
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رياضة

زغلول صيام يكتب: عندما تحول الإعلام الرياضي إلى قهوة على غرار قهوة فايق!

زغلول صيام
زغلول صيام

لو أن أحدا يقصد أن يصل الإعلام الرياضي إلى ما وصل إليه لم يكن يفعل أكثر مما هو موجود على الساحة حاليا ما بين تنازع على مصالح خاصة وبين بث بذور الفتن بين جماهير الأندية خاصة الأهلي والزمالك ليتحول الإعلام الرياضي من إعلام رائد أرسى جذوره في الوطن العربي إلى إعلام لا يسمعه إلا الجماهير المتعصبة وصدق زميلنا إبراهيم فايق عندما اطلق على برنامجه قهوة فايق !!!

نعم تحول إلى قهوة لا ينقصه إلا الشيشة حتى تكون الحبكة الدرامية مكتملة ….خرج الإعلام من مضمونه تماما وأصبح يحاكي الغرائز ولا بد أن يكون الضيف على هوى أصحاب القهوة بمعني لا بد أن تكون منتميا لهذا النادي أو ذاك إنما مهني فلا وألف لا.

في الوقت الذي يتناحر فيه الأهلاوي والزملكاوي جاء بتوع بيراميدز ليحصدوا كل شيء …هم الأقرب للدوري ولديهم حظوظ كبيرة في الكأس وكذلك بطولة أفريقيا وما زال البعض يتشاجر على قضايا تافهة.

إبراهيم فايق كان مشروع إعلامي رياضي متميز حيث يختلف عن الآخرين ولكنه سار على ضرب أهل الفن الذين انغمسوا في موضوعات تافهة أفقدتهم شعبيتهم على مستوى مصر …..أين أحمد حلمي ؟! أين كريم عبد العزيز ؟! وأين وأين وأين !

لقد أصبحنا فريسة لرامز وشركائه وغيرهم من الطابور الطويل الذي أفرغ كل شيء من محتواه الحقيقي وجعل الحديث عن الإعلام المحترم والفن المحترم ضرب من ضروب الخيال …..هو لازم نجم أهلاوي أو زملكاوي عشان يثرثر بعض الكلمات من أجل الترنيد ……..أهذا هو الإعلام الرياضي المحترم.

هذا عن الإعلام الذي يمتلك إمكانات هائلة، أما عن الإعلام الداخلي فحدث ولاحرج …..تخيل قنوات وبرامج رياضية كثيرة وكثيرة جدا لا تملك حقوق أي شيء وبالتالي فهي خارج المنافسة وأصبحنا نستورد معلقين وقريبا مقدمين ستديوهات وربما محللين لأن بضاعتنا أصابها البوار !

لست مندهشا من محمد رمضان وارتدائه بدلة رقص في احتفاليه بأمريكا لأن ربكم يكفيكم شر هوس الظهور والنجومية ….فالنجم من هؤلاء يجن جنونه عندما تختفي أخباره ويبحث عن الشيء الذي يجعله محور الحديث في الرأي العام ….وبالتالي لا أندهش أيضا عندما يصبغ لاعب شعره أحمر أو أخضر لأنه يسير على نفس طريقة رمضان ……ربنا يشفي. 

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قهوة فايق الإعلام الرياضي رامز جلال أحمد حلمي إبراهيم فايق

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