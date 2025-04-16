استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة قباطية بمحافظة جنين.

شهيدان برصاص جيش الاحتلال

ومن جانبه، أعلن المركز الفلسطيني للإعلام عن استشهاد مقاومين صباح اليوم الأربعاء، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

والشابان هما: محمد عمر محمد زكارنة (23 عاما) ومروح ياسر راتب خزيمية (19 عاما).



وأظهر مقطع فيديو مشاهد انتشال جرافة إسرائيلية لجثمان شاب والتنكيل به بعد محاصرته داخل مغارة في منطقة جبلية ببلدة مسلية جنوب جنين.

وتسللت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قرية مسلية جنوب جنين، وحاصرت مقاومين داخل مغارة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية قذائف الانيرجا تجاه المنطقة المحاصرة في بلدة المسلية.

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