الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

أصبحت مقبرة جماعية للفلسطينيين، أطباء بلا حدود تصدر بيانًا صادمًا بشأن غزة

مقبرة جماعية فى غزة،
مقبرة جماعية فى غزة، فيتو

قالت منظمة أطباء بلا حدود، في تقرير نشر اليوم الأربعاء: "إن قطاع غزة، الذي يشهد هجوما إسرائيليا واسع النطاق منذ أكثر من 18 شهرا، أصبح مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يساعدونهم".

قوات الإحتلال الإسرائيلية تستأنف توسيعها لهجومها العسكري

وقالت المنظمة إنه "مع استئناف قوات الإحتلال الإسرائيلية وتوسيعها لهجومها العسكري جوًّا وبرًّا وبحرًا على قطاع غزة، فلسطين، متسببةً في تهجير السكان قسرًا ومنع وصول المساعدات الأساسية عمدًا، تُدمر حياة الفلسطينيين مرة أخرى بشكل ممنهج".

وأضافت أطباء بلا حدود: سلسلة من الهجمات المميتة التي شنتها القوات الإسرائيلية أظهرت "استخفافًا صارخًا بسلامة العاملين في المجالين الإنساني والطبي في غزة".

رفع الحصار اللا إنساني والقاتل عن غزة فورًا

ودعت أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى "رفع الحصار اللا إنساني والقاتل عن غزة فورًا، وحماية أرواح الفلسطينيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي"، كما دعت "جميع الأطراف إلى استعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه".

 منظمة أطباء بلا حدود في غزة 

وقالت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة أماند بازيرول: "لقد تحولت غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يساعدهم. إننا نشهد في الوقت الفعلي تدميرًا وتهجيرًا قسريًا لجميع سكان غزة"، مشيرة إلى أنه في ظل انعدام أي مكان آمن للفلسطينيين أو من يحاولون مساعدتهم، "تُعاني الاستجابة الإنسانية بشدة تحت وطأة انعدام الأمن ونقص الإمدادات الحاد، مما يترك الناس أمام خيارات محدودة، إن وُجدت، للحصول على الرعاية".

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منظمة اطباء بلا حدود غزة مقبرة جماعية للفلسطينيين

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