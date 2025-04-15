الأربعاء 16 أبريل 2025
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خارج الحدود

تمرد في جيش الاحتلال، وقرر بتقليص عدد قوات الاحتياط

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقليص قوات الاحتياط عقب الاحتجاجات فى صفوفه أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

 

أزمة الاحتجاجات في صفوف الاحتياط بجيش الاحتلال

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية"، عن مصادر في جيش الاحتلال قولها، إن أزمة الاحتجاجات في صفوف الاحتياط أكبر بكثير مما يتم إعلانه.

وتابعت المصادر، أن قرار عزل جنود احتياط وقعوا على عريضة الاحتجاج جاء بضغط من المستوى السياسي.

 

لافتة، إلى أن الجيش قرر تقليص عدد قوات الاحتياط بمناطق القتال، وتقليص الاستدعاءات عقب الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب.

عريضة لـ100 ضابط احتياط تطالب بوقف الحرب

فى ذات السياق نقلت هيئة البث الإسرائيلية، إن عريضة لـ100 ضابط احتياط فاعلين من قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية تطالب بوقف الحرب.

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