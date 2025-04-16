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خارج الحدود

سفينة تتعرض لهجوم مسلح قبالة سواحل عدن اليمنية

البحر الأحمر، فيتو
البحر الأحمر، فيتو

أكدت عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء أمس الثلاثاء، إنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث بحري على بعد 100 ميل شرقي عدن باليمن.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة.

ويعتبر هذا أول تقرير للهيئة عن رصد حادث بحري في منطقة البحر الأحمر منذ أشهر، وفق "رويترز".

وفي بيان الهيئة، أفاد القبطان بتعرضه لملاحقة من قبل مسلحين على متن عدة زوارق صغيرة لمدة ساعتين تقريبًا مع إطلاق نار.

وذكرت أن القبطان غيّر مساره نحو الساحل اليمني، ثم غادر القارب الصغير المنطقة، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير وبصحة جيدة.

وبحسب بيان الهيئة، تتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي، فيما تجري السلطات تحقيقًا في الحادث.

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