الأحد 16 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد الفراولة، تقوي المناعة وتحمي من الشيخوخة

الفراولة
الفراولة

فوائد الفراولة، الفراولة من الفاكهة الموسمية التى تنتشر فى الأسواق فى وقتنا الحالى، ولها نكهة مميزة لذا تستخدم فى صناعة الحلوى.

وفوائد الفراولة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الفراولة من الفواكه اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، وهي ليست مجرد فاكهة ذات مذاق رائع، بل تمتلك فوائد صحية عديدة تجعلها إضافة قيمة إلى النظام الغذائي اليومي، وتتميز الفراولة بلونها الأحمر الجذاب ونكهتها الحلوة، وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الفراولة 

وأضافت منى، تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين C، الذي يعد أحد أقوى مضادات الأكسدة، حيث يساعد في تعزيز مناعة الجسم ومكافحة الالتهابات، كما تحتوي على فيتامين K الضروري لصحة العظام، بالإضافة إلى فيتامينات B التي تساهم في تعزيز وظائف الدماغ وتحسين إنتاج الطاقة.

فوائد الفراولة للصحة 

وتابعت، أن من فوائد الفراولة التى تدفعنا لتناوله:

  • تقوية جهاز المناعة، وبفضل محتواها العالي من فيتامين C، تلعب الفراولة دور مهم في تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على محاربة العدوى والأمراض، كما تحتوي على مضادات الأكسدة الأخرى مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات، التي تساعد في تقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة.
  • تحسين صحة القلب، والفراولة غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
فوائد الفراولة 
فوائد الفراولة 

 

  • تساهم في تقليل ضغط الدم بفضل احتوائها على البوتاسيوم، الذي يساعد في تحقيق توازن السوائل في الجسم.
  • تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحتوي الفراولة على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي.
  • دعم صحة الجلد وتأخير الشيخوخة
    نظرًا لغناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساعد الفراولة في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن الحفاظ على نضارة ومرونة الجلد، كما تساعد في تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، التي تحارب التأثيرات السلبية للجذور الحرة والتلوث.
  • المساهمة في فقدان الوزن، وتُعتبر الفراولة خيار مثالي لمن يسعون لفقدان الوزن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد في زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يعزز الترطيب ويساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي.
  • تحسين صحة الدماغ والذاكرة، وأظهرت دراسات أن الفراولة يمكن أن تساهم في تحسين وظائف الدماغ وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر، وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزز تدفق الدم إلى الدماغ.
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الفراولة فوائد الفراولة فوائد الفراولة للصحة صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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