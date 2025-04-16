فوائد الأشواجندا، تخلصك من التوتر والقلق وتدعم صحة قلبك

الأشواجندا، والتي تُعرف أيضًا باسم "الجينسنج الهندي" أو "الويثانيا سومنيفرا"، هي عشبة طبية تُستخدم في الطب الأيورفيدي منذ آلاف السنين.





تنتمي الأشواجندا إلى عائلة الباذنجانيات، وتتميز بخواصها العلاجية المتعددة التي جعلتها محور اهتمام في العديد من الدراسات الحديثة. تُستخدم الأشواجندا لعلاج العديد من المشاكل الصحية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأشواجندا تُعد من الأعشاب ذات التاريخ العريق والفوائد المتعددة، وقد أثبتت فعاليتها في التخفيف من التوتر، وتحسين النوم، وتعزيز الطاقة الذهنية والجسدية، وغيرها من الفوائد.





الفوائد الصحية للأشواجندا

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد الاشواجندا، لصحة الجسم.



فوائد الأشواجندا



1. تقليل التوتر والقلق

واحدة من أشهر فوائد الأشواجندا هي قدرتها على خفض مستويات التوتر والقلق. تعتبر هذه العشبة من الأعشاب المتكيفة (Adaptogens)، أي أنها تساعد الجسم على التكيف مع التغيرات والضغوط النفسية. أظهرت دراسات علمية أن تناول مكملات الأشواجندا بشكل منتظم يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر، مما يؤدي إلى شعور عام بالراحة والهدوء.

2. تحسين جودة النوم

تعاني نسبة كبيرة من الناس من مشاكل في النوم، سواء من الأرق أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل. وهنا تأتي فائدة الأشواجندا، حيث تساعد على تحسين جودة النوم بفضل تأثيرها المهدئ الطبيعي. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الأشواجندا تمكنوا من النوم بشكل أسرع، واستفادوا من نوم عميق ومريح، مما ساعد على تحسين مزاجهم ومستوى نشاطهم في اليوم التالي.

3. زيادة الطاقة والقدرة على التحمل

على الرغم من أن الأشواجندا تساعد على الاسترخاء، إلا أنها في الوقت ذاته تعزز مستويات الطاقة، وخصوصًا الطاقة الذهنية والجسدية. أظهرت بعض الأبحاث أن تناولها يزيد من القدرة على التحمل البدني والرياضي، ويقلل من التعب، لا سيما عند الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أو يعيشون تحت ضغوط العمل المستمرة.

4. تحسين وظائف الدماغ والتركيز

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشواجندا تساهم في تعزيز الوظائف المعرفية، مثل التركيز، والذاكرة، وسرعة البديهة. تحتوي العشبة على مركبات مضادة للأكسدة مثل "Withanolides" والتي تحمي الخلايا العصبية من التلف، وتساعد في تجديدها. هذه الخصائص تجعلها مفيدة في الوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر وباركنسون، بالإضافة إلى أنها تدعم الأداء الذهني للطلاب والعاملين.

5. تقوية المناعة

تعزيز جهاز المناعة من الفوائد المهمة للأشواجندا، إذ تساعد على زيادة عدد خلايا الدم البيضاء وتحفيز نشاطها، ما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض. كما تُظهر بعض الدراسات أن لها تأثيرات مضادة للالتهابات والفيروسات، وهو ما يعزز دورها في دعم الصحة العامة، خاصة خلال مواسم البرد والإنفلونزا.

6. تنظيم مستويات السكر في الدم

تشير دراسات حديثة إلى أن الأشواجندا قد تساهم في تقليل مستويات السكر في الدم، سواء لدى الأشخاص الأصحاء أو مرضى السكري من النوع الثاني. ويُعتقد أن تأثيرها يرتبط بتحفيز إفراز الأنسولين وتحسين حساسية الخلايا له. وهذا يجعلها خيارًا طبيعيًا مساندًا في برامج تنظيم السكر، إلى جانب النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

7. دعم الصحة الجنسية والإنجابية

للأشواجندا دور في تحسين الصحة الجنسية، لدى الرجال والنساء على حد سواء. فقد أثبتت الأبحاث أنها تساعد على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وتعزز من عدد الحيوانات المنوية وجودتها. أما عند النساء، فتلعب دورًا في تحسين الرغبة الجنسية وتوازن الهرمونات، خاصة لدى من يعانين من اختلالات هرمونية نتيجة التوتر أو اضطرابات النوم.

8. دعم صحة القلب

أظهرت بعض الدراسات الأولية أن الأشواجندا قد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. كما أنها تقلل من ضغط الدم المرتفع، بفضل خواصها المهدئة والمضادة للالتهاب.

9. تقليل أعراض الاكتئاب

بالإضافة إلى قدرتها على تقليل التوتر، فإن الأشواجندا لها تأثيرات محتملة كمضاد طبيعي للاكتئاب. ففي بعض الدراسات، تبين أن المشاركين الذين تناولوا الأشواجندا لاحظوا تحسنًا في المزاج والشعور العام بالسعادة والرضا، مع انخفاض في أعراض الاكتئاب مثل الحزن، فقدان الطاقة، وانخفاض التركيز.

الأشواجندا للصحة

طريقة الاستخدام والاحتياطات

تتوفر الأشواجندا على شكل كبسولات، مساحيق، وشاي عشبي. يُنصح غالبًا بتناولها تحت إشراف طبي خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم. كما يُفضل عدم استخدامها من قبل الحوامل أو المرضعات دون استشارة طبية. وتختلف الجرعة بحسب الهدف من الاستخدام، إلا أن الجرعة الشائعة تتراوح بين 300 إلى 600 ملج يوميًا.

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