الفراولة، فاكهة الرشاقة والجمال ولكن احذري الإفراط في تناولها

فوائد الفراولة للصحة عديدة، فهي واحدة من الفواكه التي تحتوي على العديد من المغذيات الطبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الفراولة ليست مجرد فاكهة لذيذة وجميلة الشكل، بل هي كنز من الفوائد الصحية والجمالية، وتناولها بانتظام يمكن أن يعزز الصحة العامة ويحافظ على جمال البشرة والشعر.



أهم فوائد الفراولة لصحة الجسم



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى فوائد الفراولة من النواحي الغذائية والصحية والجمالية.



القيمة الغذائية للفراولة

تحتوي الفراولة على مجموعة غنية من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، بما في ذلك الفيتامينات، المعادن، والألياف الغذائية. فهي مصدر ممتاز لفيتامين "C"، حيث توفر حصة واحدة منها أكثر من 100% من الاحتياجات اليومية لهذا الفيتامين الضروري لتعزيز المناعة. كما تحتوي الفراولة على فيتامينات أخرى مثل فيتامين "A"، فيتامين "K"، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، والمنغنيز.

تعد الفراولة أيضًا منخفضة السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزن صحي. كما تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساهم في ترطيب الجسم وتحسين وظائفه الحيوية.



الفوائد الصحية للفراولة

1. تعزيز صحة القلب

تحتوي الفراولة على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، وهو المسؤول عن لونها الأحمر الزاهي. هذه المادة تعمل على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL). كما أن الفراولة غنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

2. تقوية جهاز المناعة

بفضل احتوائها على نسبة عالية من فيتامين "C"، تساعد الفراولة في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض المعدية. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

3. تنظيم مستوى السكر في الدم

تُظهر الدراسات أن تناول الفراولة بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الفراولة على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك. الألياف تعمل أيضًا على تعزيز صحة الأمعاء عن طريق تغذية البكتيريا النافعة.

5. مكافحة السرطان

تحتوي الفراولة على مركبات نباتية فعالة مثل الكيرسيتين وحمض الإيلاجيك، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها. تُظهر الدراسات أن تناول الفراولة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

الفوائد الجمالية للفراولة

1. تحسين صحة البشرة

تعتبر الفراولة من أفضل الفواكه للعناية بالبشرة بفضل احتوائها على فيتامين "C" وحمض الساليسيليك. يساعد فيتامين "C" على تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد. أما حمض الساليسيليك فيعمل على تقشير البشرة بلطف وتنظيف المسام، مما يساعد في علاج حب الشباب.

كما أن الفراولة تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي، التي تساعد في تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة. يمكن استخدام الفراولة كمكون أساسي في الأقنعة الطبيعية للحصول على بشرة مشرقة وصحية.

2. تعزيز صحة الشعر

الفراولة مفيدة أيضًا لصحة الشعر، حيث أن الفيتامينات والمعادن الموجودة فيها مثل فيتامين "C" والمنغنيز تعزز نمو الشعر وتقويه. كما أن مضادات الأكسدة تساعد في حماية فروة الرأس من التلف الناجم عن العوامل البيئية.

3. الحفاظ على ترطيب الجسم

بفضل احتوائها على نسبة عالية من الماء، تساعد الفراولة في الحفاظ على ترطيب البشرة والشعر. الترطيب الجيد ضروري للحفاظ على مرونة البشرة ولمعان الشعر.



تعزيز صحة العيون

تحتوي الفراولة على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما مفيدان لصحة العين، حيث يساعدان في الوقاية من مشاكل الرؤية المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي.

تحسين المزاج

تعتبر الفراولة من الفواكه التي تعزز المزاج بفضل احتوائها على فيتامين "C" والمعادن الأخرى التي تساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

المساعدة في فقدان الوزن

تناول الفراولة كوجبة خفيفة يمكن أن يساعد في السيطرة على الشهية بفضل محتواها العالي من الألياف وانخفاض سعراتها الحرارية. كما أنها حلوة المذاق، مما يجعلها بديلًا صحيًا للحلويات السكرية.

أضرار الإفراط في تناول الفراولة



على الرغم من الفوائد العديدة للفراولة، إلا أن لها بعض الأضرار المحتملة، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو في ظروف معينة. فيما يلي أبرز الأضرار التي قد تنجم عن استهلاك الفراولة:

الفراولة

1. الحساسية

الفراولة من الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين لديهم حساسية تجاه حبوب اللقاح أو أنواع معينة من الفواكه.

أعراض حساسية الفراولة تشمل:

طفح جلدي أو حكة.

تورم في الفم أو الشفاه.

صعوبة في التنفس في الحالات الشديدة.

من المهم أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفراولة تناولها، أو استشارة طبيب في حالة الاشتباه بحدوث رد فعل تحسسي.

2. مشاكل الهضم

تناول كميات كبيرة من الفراولة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل:

الغازات والانتفاخ.

الإسهال نتيجة محتواها العالي من الألياف.

قد تسبب الفراولة تهيج المعدة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي.

3. ارتفاع نسبة السكر لبعض الفئات

رغم أن الفراولة منخفضة السعرات والسكر مقارنة بالفواكه الأخرى، إلا أنها تحتوي على سكر طبيعي.

يجب على مرضى السكري تناولها بحذر وعدم الإفراط فيها، خاصة عند استهلاكها مع محليات إضافية.

4. التأثير على الأشخاص المصابين بحصوات الكلى

تحتوي الفراولة على نسبة من الأكسالات، وهي مركبات قد تؤدي إلى تكون حصوات الكلى أو تفاقم حالتها لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

من المهم أن يتجنب مرضى حصوات الكلى أو من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بها تناول كميات كبيرة من الفراولة.

5. التلوث بالمبيدات

الفراولة من الفواكه التي قد تحتوي على نسب عالية من بقايا المبيدات الحشرية، خاصة إذا لم تكن عضوية.

يمكن أن تؤدي هذه المبيدات إلى مشاكل صحية عند تناول الفراولة غير المغسولة بشكل جيد. لذا ينصح دائمًا بغسلها جيدًا بالماء أو باستخدام محلول مخصص لتنظيف الفواكه.

6. تأثيرها على تجلط الدم

تحتوي الفراولة على فيتامين "K"، الذي يلعب دورًا مهمًا في تخثر الدم.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية لتسييل الدم (مثل الوارفارين) يجب أن يكونوا حذرين عند تناول الفراولة لتجنب أي تداخل بين الأدوية والغذاء.

7. احتمالية زيادة الوزن في بعض الحالات

رغم كونها منخفضة السعرات، فإن إضافة السكر أو الكريمة عند تناول الفراولة قد يزيد من عدد السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يتم الانتباه لذلك.



طريقة عمل مربى الفراولة، في البيت



مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة، في البيت، من أشهر استخدامات الفراولة، وطرق استغلالها، وهي من الطرق التي نتوارثها من الأجداد، فاعتادت أن تصنعها النساء قديمًا



و مربى الفراولة، لها العديد من الاستخدامات إلى جانب مجرد تناولها في سندوتش؛ مثل استخدامها كحشوة للعديد من الفطائر والكيك، وكذلك مع التشيز كيك، ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل مربى الفراولة بنفسها، بدلًا من أن تضطر لشراء كميات كبيرة منها، مما قد يؤثر بالسلب في الميزانية، خاصة أن طريقة عمل مربى الفراولة في البيت، غير مكلفة على الإطلاق.

مكونات عمل مربى الفراولة:

كيلو من الفراولة مقطع إلى قطع صغيرة

نصف كيلو من السكر

كيس جيلي فراولة

ذرة من ملح الليمون

عصير ليمونة

خطوات عمل مربى الفراولة



طريقة مربى الفراولة

ويقدم الفيديو طريقة عمل المربى بالاستعانة بكيس من الجيلي، وهو سر عمل المربى في البيت كالجاهزة، فهو الذي يمنحها القوام الثقيل الذي يشبه الجاهزة، إلى جانب اللون الأحمر القاني المميز لمربى الفراولة.

وإضافة ذرة من ملح الليمون هو سر تخزينها لمدة عام كامل، فملح الليمون مادة حافظة طبيعية، إلى جانب إضافة عصير نصف ليمونة، حتى تتماسك أيضا الفراولة.

وبالنسبة لمقدار السكر بالنسبة لمربى الفراولة، فلكل كيلو فراولة، يضاف نصف كيلو من السكر، وهو المقدار المعتدل، والذي يعطي طعما لذيذا، كالجاهزة تماما.

بعد تنظيف الفراولة وغسلها جيدا، تقطع حسب الرغبة لقطع صغيرة، ويوضع عليها السكر، وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وتصل إلى ليلة كاملة.

بعد ذلك ترفع الفراولة بالسكر على النار، وعندما تصل إلى درجة الغليان، نجعل النار هادئة، حتى لا تفور.

نلاحظ تكون "ريم" أبيض على السطح، يتم التخلص منه أولا بأول، ثم نضيف عصير الليمون والذي يساعد على تماسك قوام مربى الفراولة، ثم ملح الليمون والذي يقوم بدور المادة الحافظة التي تساعد على الاحتفاظ بمربى الفراولة لمدة عام كامل.

وعندما يمر نصف ساعة، نضيف كيس جيلي الفراولة، مع التقليب المستمر؛ حتى يذوب تمام الذوبان، وسنلاحظ احمرار لون مربى الفراولة، كالجاهزة بالضبط، ثم نرفعها عن النار.

ونتركها لتبرد قليلا، ثم نضعها في البرطمانات، على أن تكون نظيفة وجافة تمامًا، وعندما تبرد تمامًا نضعها في الثلاجة؛ ليتماسك قوامها، وتكون صالحة للأكل.

ويمكن تخزين مربى الفراولة التي يتم إعدادها في البيت، لفترات طويلة، ولذلك يمكن عمل كميات كبيرة من مربى الفراولة.



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