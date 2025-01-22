الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

البحرية البريطانية تطارد سفينة تجسس روسية خلت مياهها

البحرية البريطانية
البحرية البريطانية

أفاد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، مساء اليوم الأربعاء،  بإرسال سفن تابعة للبحرية الملكية لمراقبة سفينة تجسس روسية دخلت مياه المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

سفن بريطانية تطار سفينة تجسس روسية 

وقال جون هيلي أمام مجلس العموم: "السفينة الأجنبية يانتار توجد حاليًا في بحر الشمال بعد أن مرت عبر المياه البريطانية لأكون واضحًا، هذه سفينة تجسس روسية تُستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية، ورسم خريطة للبنية التحتية الحيوية تحت الماء في المملكة المتحدة".

وأضاف أن سفينتين تم إرسالهما لمراقبة السفينة.

 
وأوضح المسؤول البريطاني: "دخلت يانتار المنطقة الاقتصادية الحصرية للمملكة المتحدة على بعد حوالي 45 ميلًا من الساحل البريطاني يوم الاثنين   وعلى مدار اليومين الماضيين، نشرت البحرية الملكية السفينتين HMS Somerset وHMS Tyne لمراقبة السفينة دقيقة بدقيقة أثناء عبورها مياهنا."

وأضاف هيلي أن هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها السفينة المياه البريطانية، حيث حدث ذلك أيضًا في نهاية العام الماضي.

إجراءات ردع ضد أي تهديد محتمل


وقال وزير الدفاع: "في نوفمبر، تم مراقبة السفينة عن كثب ورُصدت وهي تتجول فوق البنية التحتية الحيوية تحت الماء في المملكة المتحدة. لاتخاذ إجراءات ردع ضد أي تهديد محتمل، اتخذت خطوات مدروسة."

وأضاف "يمكنني أن أؤكد للمجلس أنني سمحت لغواصة تابعة للبحرية الملكية بالظهور بالقرب من يانتار كإجراء ردعي واضح، لإظهار أننا كنا نراقب تحركاتها بشكل سري  بعد ذلك، غادرت السفينة المياه البريطانية دون مزيد من التوقف وتوجهت إلى البحر الأبيض المتوسط."

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البنية التحتية الحيوية البحرية الملكية المياه البريطانية وزير الدفاع البريطاني وزير الدفاع البريطاني جون هيلي

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