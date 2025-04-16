غزل المحلة يدخل معسكرا مغلقا بالعين السخنة استعدادا لمواجهة المصري بكأس عاصمة مصر

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة إلى العين السخنة، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي الخميس المقبل على إستاد السويس الجديد، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو إلى رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.

تأجيل مباراة غزل المحلة والمصري لمدة 24 ساعة

كأس عاصمة مصر، تلقت إدارة نادي غزل المحلة إخطارًا رسميًّا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام النادي المصري لمدة 24 ساعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وبناءً على القرار، تقرر إقامة اللقاء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، بدلًا من الموعد السابق المحدد يوم الأربعاء.

ويأتي قرار التأجيل في إطار حرص رابطة الأندية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة.

غزل المحلة يفوز علي سموحة

اقتنص نادي غزل المحلة فوزًا هامًّا على حساب نظيره سموحة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما، على إستاد غزل المحلة”، في إطار منافسات الجولة الثانية المرحلة النهائية “مجموعة الهبوط ” في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف غزل المحلة اللاعب محمد بن حمودة في الدقيقة 36.

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