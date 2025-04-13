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رياضة

كأس عاصمة مصر، تأجيل مباراة غزل المحلة والمصري لمدة 24 ساعة

غزل المحلة
غزل المحلة

كأس عاصمة مصر، تلقت إدارة نادي غزل المحلة إخطارًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام النادي المصري لمدة 24 ساعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وبناءً على القرار، تقرر إقامة اللقاء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، بدلًا من الموعد السابق المحدد يوم الأربعاء.

ويأتي قرار التأجيل في إطار حرص رابطة الأندية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة.

غزل المحلة يفوز علي سموحة 

اقتنص نادي غزل المحلة فوزا هاما علي حساب نظيره سموحة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة”، في إطار منافسات الجولة الثانية المرحلة النهائية “مجموعة الهبوط ” في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف غزل المحلة اللاعب محمد بن حمودة في الدقيقة 36.

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام سموحة كالتالي: 

عامر عامر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، موري توريه، محمد بن شرقي، أحمد فوزي، رشـاد العرفاوي، عبده يحيى، محمد بن حمود.

على مقاعد البدلاء: أحمد النفراوي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، محمد أشرف، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب.

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

وبتلك النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة. 

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