إعلام حوثي: العدوان الأمريكي يستهدف جزيرة كمران في الحديدة بـ 6 غارات

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن عدوانا أمريكيا استهدف جزيرة كمران في محافظة الحديدة بـ 6 غارات .

15غارة أمريكية تستهدف محافظة مأرب باليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، مساء الإثنين، أن 15 غارة أمريكية استهدفت مديريتي رغوان ومدخل في محافظة مأرب بـ اليمن.

وأعلنت وسائل إعلام حوثية، الأحد، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في قصف أمريكي على مديرية بني مطر في صنعاء، وذلك وفقا نبأ عاجل علي شبكة «العربية».

غارات أمريكية تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن

وشنت مقاتلات الجيش الأمريكي، السبت، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في البيضاء وسط اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة.

وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينج الثانية تعمل جنبًا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها، أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين هدفين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة.

جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

واستهدفت جماعة الحوثي في اليمن، عدد من القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأكدت جماعة الحوثي في بيانها، استمرار العمليات العسكرية ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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