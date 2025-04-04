الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بالبحر الأحمر

حاملة طائرات
حاملة طائرات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع، عن استهداف الجماعة  حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر الأحمر في اشتباك استمر ساعات.

وأوضح المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة.

صحيفة بريطانية: إيران تقرر وقف دعم الحوثيين تجنبا للمواجهة مع أمريكا

ونقلت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصدر إيراني وصفته بالرفيع قوله، أن إيران قررت وقف دعم جماعة الحوثيين في اليمن، وأمرت بسحب عناصرها العسكريين، تجنبًا للحرب مع أمريكا.

إيران تقرر التوقف عن دعم الحوثيين

ووفق صحيفة "التليجراف" البريطانية، الخميس، أن إيران أمرت بسحب عناصرها العسكرية من اليمن، متخلية بذلك عن حلفائها الحوثيين، وسط تصاعد الحملة الجوية الأمريكية ضد الجماعة المسلحة.

وقال المصدر الإيراني، إن خطوة توقف إيران عن دعم الحوثيين، تهدف إلى تجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية بدأت في تقليص دعمها لشبكة وكلائها الإقليميين للتركيز على التهديدات المباشرة من واشنطن.

ترامب يثير قلق النظام الإيراني 

وتابع المصدر للصحيفة البريطانية، أن "القلق الرئيسي في إيران الآن هو الرئيس الأمريكى  دونالد ترامب، وكيفية التعامل معه"، مضيفًا أن الاجتماعات الأمنية تركز بالكامل على هذا الملف، دون التطرق إلى الجماعات المسلحة التي كانت تدعمها طهران فى السابق.

كما أشار مصدر قريب من النظام الإيراني، إلى أن طهران باتت ترى أن الحوثيين "لن يتمكنوا من الصمود طويلًا"، مضيفًا أن الجماعة فقدت جزءًا من الدعم الذي كانت تعتمد عليه من حزب الله ونظام بشار الأسد، مما يجعل استمرارها أمرًا غير منطقي.

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إيران الحوثيين الحوثيون حاملة الطائرات الأمريكية ترومان يحيى سريع

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