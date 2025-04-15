الثلاثاء 15 أبريل 2025
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (658) من «فيتو» وأبرز عناوينه: مفاجأة رسمية فى مواجهة لجان أولاد الأكابر بالثانوية العامة

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الصفحة الأولى من العدد (658) من جريدة فيتو

مفاجأة رسمية فى مواجهة لجان أولاد الأكابر بالثانوية العامة

عصام كامل يكتب: سمير فرج.. وسطحية التحليل

الدولة الهَشَّة!

الرسوم الجمركية الأمريكية تثير غضب العالم وتدق طبول الحرب التجارية العالمية

خبراء يؤكدون قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع تداعيات القرار

حكومة الشعب وشعب الحكومة

النبرة الاستعلائية لـ «وزراء مدبولى» تصدم الرأي العام..وسياسيون: يجب إخضاعهم لـ«دورات تأهيل»

6 ملايين حكم غيابى لا يعرف عنها أصحابها شيئًا..  ملف خاص

المسكوت عنه فى الموازنة الجديدة

مخصصات غير دستورية وعجز تريليونى محتمل

معركة تكسير العظام فى منتخب مصر

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