طريقة عمل الكبد والقوانص بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكبد والقوانص، الكبد والقوانص من مشتقات الدجاج التى لها شعبية كبيرة فى مصر، حيث تقدم بطرق مختلفة ولذيذة ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل الكبد والقوانص، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبد والقوانص.

مكونات عمل الكبد والقوانص:-

نصف كيلو كبد وقوانص (منظّفة جيدًا)

2 بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

فلفل أخضر (اختياري حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

كمون

كزبرة

بهارات لحمة

رشة قرفة

عصير ليمونة أو ملعقة خل للتنظيف والنكهة

طريقة عمل الكبد والقوانص:-

اغسلي الكبد والقوانص جيدًا بالماء والخل والليمون، ثم اشطفيها جيدًا بالماء فقط.

السلق اختياري للقوانص فقط، اغلي القوانص في ماء مع بصلة وورق لورا ورشة فلفل أسود لمدة 15–20 دقيقة حتى تطرى قليلًا، ثم صفيها.

قطعي الكبد والقوانص إلى قطع صغيرة.

سخني الزيت في مقلاة، ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الأخضر (إن رغبتِ)، وقلّبي حتى تظهر الرائحة.

أضيفي القوانص أولًا لأنها تأخذ وقتًا أطول، وقلّبي لمدة 5 دقائق.

ثم أضيفي الكبدة وقلّبي حتى يتغير لونها وتبدأ بالنضج.

أضيفي التوابل والملح والفلفل، وقلّبي حتى تمتزج النكهات.

اتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر.

يمكنك إضافة رشة من عصير الليمون قبل التقديم.

تقدم ساخنة مع الأرز أو الخبز والسلطة.

طريقة عمل الكبد والقوانص

فوائد تناول الدجاج للصحة

ولحم الدجاج من أطيب أنواع اللحوم وله عشاق أكثر من عشاق اللحوم الحمراء، كما أثبتت الدراسات أن لحم الدجاج له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الدجاج:-

لا تقتصر فوائد أكل الدجاج بدلًا من اللحوم الحمراء على الوقاية من السرطان، بل هناك فوائد أخرى عظيمة.

تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

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