نور محمود يكشف كواليس مشاركته في "تيتا زوزو" ويشيد بإسعاد يونس

عبّر الفنان نور محمود عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل "تيتا زوزو"، مؤكدًا أن هذه التجربة كانت مميزة ويتمنى تكرارها مستقبلًا، خاصة لما حملته من طابع إنساني وأجواء عائلية بفضل الفنانة القديرة إسعاد يونس.

إسعاد يونس

وأوضح نور، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني ومها بهنسي، أن وجود إسعاد يونس في كواليس التصوير كان له تأثير خاص، حيث خلقت أجواء أسرية دفعت الجميع للشعور وكأنهم يصورون داخل منزلها. وأضاف أن غرفة مشتركة كانت تجمع كل فريق العمل لتناول الطعام والحديث، مما عمّق الروابط بينهم.

وأشار إلى أنهم أنشأوا مجموعة على تطبيق "واتساب" ظلت نشطة حتى بعد انتهاء التصوير، مؤكدًا أن إسعاد يونس تحرص على التواصل الدائم مع الفريق وتسأل عن الغائبين، في انعكاس لروح الأمومة التي تتمتع بها، ودعمها المستمر للجميع حتى في تفاصيل حياتهم الشخصية.

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