المنظمة الدولية للهجرة: أزمة النزوح في السودان هي الأسوأ والأكبر عالميا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في الذكرى السنوية الثانية للحرب في السودان أن النزاع هناك تسبب في نزوح أكثر من 11.3 مليون نسمة.

كما أوضحت المنظمة أن هذه الحصيلة تجعلها أكبر أزمة نزوح في العالم.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 30 مليون شخص، أو ثلثي سكان السودان، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 16 مليون طفل.

يذكر أن الصراع المسلح تسبب في السودان في أكبر أزمة نزوح في العالم، وإحدى أخطر حالات الطوارئ الإنسانية.

وهناك حاليا أكثر من 11.3 مليون شخص نازحون داخليا - 8.6 مليون منهم اضطروا للفرار من ديارهم نتيجة الصراع الحالي - بينما فر 3.9 مليون آخرون عبر الحدود إلى الدول المجاورة خلال العامين الماضيين، بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.